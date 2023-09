Đề xuất 'khẩn cấp' giảm giờ dạy cho giáo viên Nhật Bản

Giảm giờ dạy được coi là việc cần giải quyết ngay, khi giáo viên Nhật Bản phải làm thêm hơn 120 giờ mỗi tháng.

Hội đồng Giáo dục Trung ương thuộc Bộ Giáo dục Nhật Bản hôm 28/8 đề xuất kiểm tra giờ học ở tất cả trường tiểu học và trung học cơ sở công lập nhằm cải cách hoạt động giảng dạy.

Theo tiêu chuẩn, hàng năm mỗi học sinh có 1.015 tiết học. Mỗi tiết kéo dài 45 phút ở trường tiểu học và 50 phút ở trường trung học cơ sở. Sau khi kiểm tra, những trường có số giờ dạy hàng năm vượt so với mức này (từ 1.086 giờ trở lên) cần cắt giảm, bắt đầu từ năm tới.

Theo cơ quan đề xuất, giảm bớt khối lượng công việc cho giáo viên và cải cách phong cách làm việc là "vấn đề cần giải quyết ngay lập tức".

Một lớp học ở Nhật Bản. Ảnh: The Japan Times

Một cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu của Liên đoàn Công đoàn Nhật Bản (Rengo) thực hiện năm 2022 cho thấy thời gian làm ngoài giờ trung bình của giáo viên là 123 giờ 16 phút mỗi tháng, vượt xa ngưỡng "có thể tử vong do làm việc quá sức" (80 giờ mỗi tháng) do Bộ Lao động Nhật Bản quy định.

Tại Nhật Bản, trường học hiện bị coi là nơi làm việc "đen", vì các quy định lao động thường xuyên bị coi thường. Đây được coi là lý do lớn nhất khiến nhiều người không muốn ứng tuyển làm giáo viên.

Đề xuất giảm giờ dạy nằm trong loạt biện pháp khẩn cấp để giảm khối lượng công việc của giáo viên mà Hội đồng Giáo dục Trung ương đã trình lên Bộ trưởng Giáo dục.

Hồi giữa tháng 8, cơ quan này đã thảo luận việc tăng thù lao làm ngoài giờ cho giáo viên trường công lập, hiện ở mức 4% mức lương hàng tháng. Theo Hội đồng, công việc của giáo viên có tính chất đặc thù nên không thể áp dụng cách tính như các công chức khác.

Các biện pháp khác gồm không mở cổng trường quá sớm, bổ sung nhân viên hỗ trợ giáo viên và cố vấn trường học.

Hiện nhiều địa phương đã áp dụng một số biện pháp để giảm áp lực làm việc của giáo viên.

Tại thành phố Gero, tỉnh Gifu, cả 6 trường trung học cơ sở đều đẩy thời gian tan học của học sinh từ 18h lên 16h30 từ năm ngoái. Giáo viên có thời gian họp sớm hơn trong ngày, giúp họ giảm đáng kể thời gian làm ngoài giờ. Còn thành phố Kakegawa, tỉnh Shizuoka chuyển toàn bộ hoạt động ngoại khóa ở trường trung học cơ sở sang hoạt động câu lạc bộ cộng đồng vào mùa hè năm 2026.

Khánh Linh (Theo The Japan Times)