Đề xuất hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ sáu sang thứ bảy tuần kế tiếp để công chức, người lao động nghỉ liên tiếp 4 ngày 1/1/2026 đến hết 4/1/2026.

Bộ Nội vụ hôm nay có công văn lấy ý kiến bộ ngành về phương án hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày thay vì một ngày như quy định.

Phương án hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu 2/1/2026 sang làm bù thứ bảy tuần kế tiếp, tức 10/1/2026. Nếu được thông qua, kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ kéo dài từ thứ năm đến hết chủ nhật, tức 1-4/1/2026. Việc lấy ý kiến hoàn thành trong hôm nay.

Theo Bộ Nội vụ, việc hoán đổi giúp công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức.

Người dân Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) chăm sóc quất bán dịp cận Tết. Ảnh: Giang Huy

Dịp Tết Bính Ngọ, công chức, lao động nghỉ 5 ngày chính thức gồm 4 ngày trước và một ngày sau Tết, cộng bốn ngày nghỉ cuối tuần, tổng cộng 9 ngày. Công chức, người lao động trở lại làm việc ngày 23/2, tức mùng 7 Tết.

Các dịp nghỉ lễ khác trong năm 2026 giữ nguyên theo Bộ luật Lao động. Tháng 4 có hai kỳ nghỉ liền nhau: Giỗ Tổ Hùng Vương trùng cuối tuần (26/4), người lao động nghỉ bù ngày 27/4, tổng cộng 3 ngày; sau đó nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày cuối tuần, từ thứ năm đến hết chủ nhật, 30/4-3/5.

Riêng kỳ lễ Quốc khánh nghỉ 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9/2026. Cụ thể, người lao động nghỉ ngày 2/9 và một ngày liền kề, đồng thời hoán đổi ngày làm việc 31/8 sang thứ bảy 22/8.

Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ chính thức mỗi năm, ít hơn mức trung bình của các nước Đông Nam Á. Lịch nghỉ gồm: Tết Dương lịch một ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương một ngày, dịp 30/4 và 1/5 hai ngày, Quốc khánh hai ngày. Từ năm 2021, Quốc khánh được bổ sung một ngày nghỉ và Chính phủ quyết định nghỉ 1/9 hoặc 3/9 tùy năm. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm ngày Tết cổ truyền và Quốc khánh của nước họ.

Hồng Chiêu