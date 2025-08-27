Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức về 0%

Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án hạ thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0%.

Nội dung nêu tại dự thảo Nghị định về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thuế suất xuất khẩu với vàng trang sức, mỹ nghệ từ mức 1% xuống 0%.

Cơ quan soạn thảo cho rằng việc nghiên cứu giảm thuế này là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng cạnh tranh. Việc này còn góp phần chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế, giá tăng cao.

Mức thuế mới (0%) nằm trong khung thuế suất của các nhóm hàng vàng trang sức, mỹ nghệ (từ 0-10%) và phù hợp với các nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất.

Người dân mua vàng, vàng SJC, trang sức tại tiệm vàng ở quận Bình Thạnh. Ành: Quỳnh Trần

Đề xuất này đưa ra trong bối cảnh ngành vàng, gồm sản xuất trang sức, mỹ nghệ, gặp nhiều biến động về giá và cung cầu. Theo Hội đồng Vàng toàn cầu (WGC), trung bình quý I, giá vàng thế giới tăng khoảng 38-39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê trong nước, từ đầu năm, chỉ số giá vàng so với tháng liền kề và cùng kỳ năm trước liên tục tăng mạnh. Bình quân, chỉ số này tăng 43,62% trong quý II và 37,4% trong nửa đầu năm. Giá đồ trang sức cũng biến động cùng chiều với giá vàng trong nước.

Biến động về giá ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ vàng toàn cầu, đặc biệt là các sản phẩm trang sức, mỹ nghệ. Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng vàng năm 2024 đạt 55,3 tấn, giảm nhẹ so với năm 2023 (55,5 tấn). Trong đó, nhu cầu vàng trang sức, mỹ nghệ là 13,22 tấn, giảm 13% - mức sụt lớn nhất khu vực ASEAN.

Thực tế, để hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này, nhà điều hành đang áp thuế suất nhập khẩu ưu đãi với vàng nguyên liệu (vàng chưa gia công) ở mức 0%. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2012 đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng này để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Họ phải tự cân đối nguồn vàng nguyên liệu từ thị trường trong nước - vốn đang trong tình trạng khan hiếm, giá chênh cao so với thế giới.

Vàng nhẫn trơn ngày 26/8 được các doanh nghiệp công bố ở 119,6-122,6, cao nhất từ trước đến nay. Chêch lệch giữa giá trong nước và quốc tế (sau quy đổi) lên tới 20 triệu đồng một lượng. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế, theo Bộ Tài chính.

Dự kiến, ngân sách giảm thu khoảng 3,3 triệu USD, tương đương 79 tỷ đồng khi giảm thuế này về 0%.

Phương Dung