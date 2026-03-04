Đề xuất hạ diện tích tách thửa tối thiểu tại một số khu vực TP HCM

HoREA kiến nghị giảm diện tích tách thửa đất ở tối thiểu tại một số địa bàn TP HCM và áp dụng tiêu chuẩn thống nhất cho khu vực tương đồng.

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa góp ý Dự thảo quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn thành phố, trong đó đề xuất điều chỉnh diện tích tối thiểu được tách thửa theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn hơn.

Theo dự thảo do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM xây dựng, Thành phố sau sáp nhập được chia thành bốn khu vực với mức diện tích tách thửa tối thiểu khác nhau. Cụ thể, khu vực I diện tích tối thiểu 36 m2; khu vực II từ 36-60 m2; khu vực III từ 60-80 m2; khu vực IV từ 80-100 m2, kèm điều kiện về chiều rộng mặt tiền. chiều sâu thửa đất.

Góp ý dự thảo, theo HoREA, với nhóm các phường như Chánh Hưng, Phú Định, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây hiện được xếp vào khu vực II nhưng đang áp dụng ngưỡng tối thiểu 36 m2. Vì vậy Hiệp hội đề xuất chuyển nhóm này sang khu vực I để áp dụng thống nhất cùng một tiêu chuẩn.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các khu đất nền. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Hiệp hội, các địa bàn này có mức độ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật và mật độ dân cư tương đồng với nhóm phường trung tâm, nên việc xếp chung vào một khu vực sẽ đảm bảo tính đồng bộ, thay vì cùng một mức 36 m2 nhưng thuộc hai nhóm khác nhau.

Với các khu vực xa trung tâm (II, III, IV), dự thảo quy định mức tối thiểu 50 m2, 60 m2, 80 m2 hoặc 100 m2 tùy địa bàn. HoREA kiến nghị điều chỉnh giảm một số ngưỡng để phù hợp thực tiễn phát triển dân cư, đồng thời hỗ trợ khả năng tiếp cận nhà ở.

Chẳng hạn, tại một số phường như Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Bình Dương, An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Rạch Dừa, Tam Thắng, Vũng Tàu... dự thảo yêu cầu diện tích tách thửa tối thiểu 60 m2, chiều rộng và chiều sâu không nhỏ hơn 5 m. Hiệp hội đề xuất cân nhắc giảm xuống 50 m2, với chiều rộng và chiều sâu tối thiểu 4 m.

Tương tự, các xã như Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Bình Chánh, Bình Hưng, Củ Chi, Bình Mỹ, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, An Thới Đông... được HoREA kiến nghị điều chỉnh từ 80 m2 xuống 60 m2. Nhóm xã Bàu Bàng, Trừ Văn Thố, Bắc Tân Uyên, Phước Hòa, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Long Hòa, Minh Thạnh... từ 100 m2 có thể giảm xuống 80 m2 tùy điều kiện cụ thể.

Theo HoREA, nguyên tắc xây dựng tiêu chí cần đảm bảo các khu vực có điều kiện phát triển tương đồng được áp dụng cùng một chuẩn diện tích tối thiểu, nhằm đảm bảo tính thống nhất và công bằng cho người sử dụng đất. Nếu quy định quá cao, việc phân chia đất ở cho hộ gia đình sẽ gặp khó, nhất là khi nhu cầu nhà ở vẫn lớn. Ngược lại, tiêu chí hợp lý sẽ vừa đáp ứng yêu cầu quản lý quy hoạch, vừa tạo điều kiện cho thị trường vận hành minh bạch.

Trước đó, đầu tháng 2, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đã trình UBND thành phố dự thảo quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất sau sáp nhập, thay thế các quy định riêng lẻ trước đây áp dụng tại TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo cơ quan soạn thảo, quy định mới nhằm khắc phục tình trạng tồn tại song song ba bộ tiêu chí khác nhau, gây thiếu đồng bộ trong thực thi và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Phương Uyên