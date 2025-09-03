Đề xuất giao công an phường xác nhận thu nhập mua nhà xã hội

Bộ Xây dựng đề xuất người thu nhập thấp ở đô thị không có hợp đồng lao động sẽ xin xác nhận ở công an thay vì UBND cấp xã, phường như hiện nay.

Đề xuất này được Bộ Xây dựng nêu tại dự thảo sửa đổi, bổ sung của Nghị định 100/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở xã hội.

Theo đó, đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, công an cấp xã sẽ căn cứ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận điều kiện về thu nhập cho người dân.

Bộ Xây dựng sẽ sửa đổi, bổ sung các mẫu giấy tờ chứng minh, xác nhận điều kiện để đảm bảo đồng bộ với quy định trên.

Theo quy định hiện hành, UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú, tạm trú sẽ xác nhận điều kiện thu nhập của đối tượng này.

Lý giải đề xuất trên, Bộ cho biết UBND cấp xã hiện không có thông tin, dữ liệu dân cư để làm căn cứ xác nhận thu nhập, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Tình trạng này đã được nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh... phản ánh về Bộ.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giao Bộ Công an đổi mới cơ sở dữ liệu dân cư, bổ sung thông tin đánh giá người đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà xã hội hồi tháng 3.

Một khu nhà ở xã hội tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh

Tại dự thảo, Bộ cũng đề xuất nâng mức thu nhập với cá nhân mua nhà xã hội lên tối đa 20 triệu một tháng, tăng 5 triệu so với hiện nay. Tương ứng với mức này, mức tối đa với hai vợ chồng là 40 triệu.

Riêng trường hợp chưa kết hôn, đã ly hôn (nhưng chưa tái hôn) hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được mua nhà ở xã hội không quá 30 triệu đồng một tháng. Mức thu nhập được tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đối tượng làm việc xác nhận.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất giảm lãi suất vay để mua nhà xã hội còn 5,4% một năm. Còn lãi suất cho vay để xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở bằng lãi suất cho vay với hộ nghèo. Hiện người mua nhà ở tại các dự án nhà xã hội được áp dụng lãi suất cho vay là 5,9% một năm (áp dụng từ 1/7 đến hết 31/12/2025). Còn với chủ đầu tư, mức này là 6,4% một năm.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, sau 3 năm triển khai đề án đầu tư ít nhất một triệu căn nhà xã hội, đến nay cả nước đã có 692 dự án được triển khai với hơn 633.000 căn. Trong đó có 146 dự án hoàn thành với hơn 103.000 căn. Riêng 7 tháng đầu năm nay, có gần 37.000 căn được hoàn thành, bằng 80% kết quả năm ngoái và gấp 7 lần năm 2022.

Ngọc Diễm