Đề xuất giảm 10% thuế thu nhập, đăng ký xe khi đóng qua VNeID

Bộ Công an đề xuất xây dựng VNeID thành siêu ứng dụng, khuyến khích công dân làm thủ tục giao dịch qua đây để được miễn giảm 10-100% với 127 loại thuế, phí.

Đây là những nội dung vừa được Bộ Công an đề xuất trong dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số, được lấy ý kiến từ ngày 12-31/12.

Bộ Công an cho rằng thời gian qua, chuyển đổi số quốc gia có nhiều kết quả, hơn 65 triệu tài khoản VNeID đã kích hoạt; 6 nhóm giấy tờ được đưa lên VNeID (18,7 triệu Giấy phép lái xe, 7 triệu đăng ký xe); 25% người trưởng thành có chữ ký số; 90% người dân tham gia bảo hiểm có sổ sức khỏe điện tử. 100% bệnh viện, trung tâm y tế công, cơ sở giáo dục đại học thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ tháng 7/2024, VNeID được sử dụng để đăng nhập dịch vụ công trực tuyến với khoảng 425.000 lượt/ngày.

Song vẫn còn những hạn chế khi đến 82% thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trực tuyến, người dân còn thiếu kỹ năng số cơ bản.

VNeID sẽ được phát triển thành siêu ứng dụng, bao gồm cả mạng xã hội. Ảnh: Lê Tuyết

Lý do, theo Bộ Công an, luật hiện hành dù có cơ chế giảm một phần phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhưng mức giảm không đồng đều, thiếu tính đột phá và chưa áp dụng cho tất cả dịch vụ thiết yếu.

Người dân do đó chưa tích cực tham gia vào môi trường số. Nghị định ra đời với nhiều cơ chế đột phá, kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân thay đổi thói quen, tích cực tham gia hoạt động chuyển đổi số.

Miễn phí thủ tục hành chính, giảm tới 10% thuế khi đóng online

Để được hưởng các cơ chế miễn giảm thuế phí, "công dân số" trước hết phải là người Việt Nam được định danh, xác thực trên môi trường số; có khả năng sử dụng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn, hợp pháp; đóng góp dữ liệu và tham gia các hoạt động chuyển đổi số quốc gia. Công dân số có các quyền và trách nhiệm với việc sử dụng danh tính, dữ liệu, ứng xử trực tuyến...

Dự thảo đề xuất chính sách ưu đãi mạnh mẽ với công dân số khi làm thủ tục hành chính online, theo 3 định mức: miễn phí 100%, giảm 50% và giảm 10%.

Theo đó, dự kiến miễn 100% phí, lệ phí đối với 66 thủ tục hành chính cơ bản, thiết yếu khi thực hiện trực tuyến như: khai sinh, khai tử, kết hôn, cư trú; cấp lại đăng ký, biển số, giấy tờ xe, giấy phép lái xe, cấp lại thẻ căn cước, cấp giấy phép xây dựng công trình....

Các thủ tục hành chính này đang có mức thu phổ biến 70.000 đồng đến 200.000 đồng. Riêng các thủ tục hành chính có yếu tố người nước ngoài như đăng ký kết hôn, khai sinh lên tới một triệu đồng. Nếu dự thảo được thông qua, tất cả thủ tục này sẽ được miễn phí khi thực hiện online.

Bộ Công an đề xuất giảm 50% phí, lệ phí đối với 56 thủ tục hành chính phức tạp, giá trị cao như nghiệm thu, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (hiện mức thu là 500.000 đồng); cấp và gia hạn khai thác nước dưới đất (hiện thu phí 3-5 triệu đồng)...

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất giảm 10% với 5 loại lệ phí trước bạ, thuế khoán khi giao dịch qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID, gồm: thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ khi chuyển nhượng bất động sản, thuế trước bạ đăng ký xe, thuế thu nhập cá nhân khi kinh doanh thương mại điện tử, thuế GTGT khi mua hàng online hoặc thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể như bảng dưới đây:

Cộng điểm tín nhiệm cho "công dân số gương mẫu"

Tại bảng trên, để được giảm 10% thuế phí, công dân cần có điều kiện tiên quyết là được xếp loại công dân số tích cực.

Hệ thống chấm điểm công dân số là một chính sách hoàn toàn mới, lần đầu tiên được quy định. Theo Bộ Công an, việc chấm điểm nhằm tạo ra một cơ chế đo lường, khuyến khích các hành vi tích cực trên môi trường số, thúc đẩy công dân chủ động cập nhật dữ liệu, sử dụng dịch vụ số an toàn và đóng góp xây dựng xã hội số.

Điểm cộng cho công dân sẽ được tính dựa trên: cập nhật dữ liệu, tần suất sử dụng dịch vụ số, và các đóng góp cho cộng đồng số. Công dân sử dụng càng nhiều dịch vụ online, tích cực đóng góp ý kiến các dự thảo, tham gia khảo sát, phản ánh kiến nghị trên môi trường số, càng được cộng nhiều điểm. Công dân có điểm cao sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt về thuế phí, dịch vụ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội.

Ví dụ, công dân hoàn tất hồ sơ VNeID đạt 100% sẽ được 100 điểm, và được xếp loại công dân số cơ bản. Để được cộng thêm điểm, bạn có thể góp ý dự thảo văn bản pháp luật (cộng 10 điểm), tương tác với Đại biểu Quốc hội (cộng 5 điểm/lần), thực hiện thủ tục hành chính online (cộng 7 điểm/lần). Công dân số tích cực là công dân có 350 điểm tín nhiệm trở lên.

Phát triển VNeID thành mạng xã hội chính thống

Tại điều 8 của dự thảo, Bộ Công an đề xuất các hướng phát triển VNeID thành siêu ứng dụng quốc gia, trở thành kênh giao tiếp, phản biện chính thức giữa công dân và nhà nước.

VNeID sẽ có các tiện ích không giới hạn như cấp địa chỉ email chính thức cho mỗi công dân, "ví điện tử quốc gia" và dịch vụ thanh toán số; chữ ký số cá nhân an toàn, và phát triển VNeID thành một mạng xã hội chính thống. Mỗi lần sử dụng mạng xã hội VNeID, công dân cũng được cộng 2 điểm vào điểm tín nhiệm công dân số.

Theo cơ quan soạn thảo, các mạng xã hội do các doanh nghiệp tư nhân phát triển hiện nay có nhiều tài khoản ảo, tin giả, lừa đảo. Đồng thời, Nhà nước hiện nay thiếu một kênh giao tiếp chính danh và hai chiều để truyền thông chính sách và lắng nghe phản biện.

Việc xây dựng VNeID thành mạng xã hội sẽ tạo ra một mạng xã hội mà 100% người dùng được xác thực danh tính tuyệt đối (qua VNeID). Đây là kênh chính thức để công dân góp ý, phản biện và cơ quan nhà nước thông báo, giải quyết gốc rễ vấn nạn tin giả, thúc đẩy công dân số an toàn, lành mạnh.

Hải Thư