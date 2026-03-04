Đề xuất dừng thi công đoạn đường khiến 8 nhà dân chênh vênh

Sở Xây dựng Đồng Nai kiến nghị tạm dừng hạ cốt nền Tỉnh lộ 753 qua xã Tân Lợi do nguy cơ sạt lở, đồng thời yêu cầu khẩn trương di dời các hộ bị ảnh hưởng.

Ngày 4/3, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 753 để phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, cơ quan này đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) phối hợp UBND xã Tân Lợi khẩn trương di dời các hộ dân nhằm bảo đảm an toàn.

Đề xuất được đưa ra sau khi Sở lập đoàn kiểm tra thực địa, lấy ý kiến các đơn vị liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trước tình trạng 8 căn nhà nằm cheo leo bên tuyến đường.

Đơn vị thi công hạ cốt nền đoạn qua xã Tân Lợi ngày 2/3. Ảnh: Phước Tuấn

Theo báo cáo, đoạn qua khu vực trên đã hoàn thiện móng cấp phối đá dăm rộng 12-14 m và đang đào hạ mái taluy theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt. Tại hiện trường, 8 hộ dân bị ảnh hưởng với độ chênh cao nền từ 5 đến 10 m.

Nguyên nhân được xác định do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, mặt bằng thi công không đầy đủ. Tuy vậy, để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư vẫn triển khai thi công trong phạm vi mặt bằng đã vận động được từ người dân.

Trong điều kiện thi công hạn chế và chênh cao nền đào lớn, các nhà dân sát mép phạm vi đào có nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 753 và xây dựng cầu Mã Đà nhằm tăng kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Phước Tuấn