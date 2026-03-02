Đề xuất dùng dữ liệu thay bản gốc khi công chứng

Chính phủ đề xuất người dân không phải xuất trình, nộp giấy tờ bản gốc nếu thông tin đó đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia đủ điều kiện khai thác.

Sáng 2/3, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết dự thảo bổ sung quy định sử dụng dữ liệu điện tử thay thế giấy tờ khi giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng.

Theo đề xuất, nếu thông tin trong hồ sơ yêu cầu công chứng đã có trong các cơ sở dữ liệu đủ điều kiện khai thác, người yêu cầu công chứng không phải cung cấp các giấy tờ chứa thông tin đó như thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy tờ định danh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản. Công chứng viên sẽ khai thác, sử dụng dữ liệu sẵn có để xem xét, giải quyết hồ sơ.

Công chứng viên không yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu và chỉ được đề nghị bổ sung hồ sơ khi không khai thác được thông tin trong ngày giải quyết hoặc dữ liệu không đầy đủ, không chính xác. Bộ Tư pháp cho rằng quy định này giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, chi phí và bảo đảm việc sử dụng dữ liệu điện tử trong hoạt động công chứng.

Dự thảo cũng sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức hành nghề công chứng, đồng thời vẫn bảo đảm tính chặt chẽ của hoạt động công chứng với vai trò là dịch vụ công cơ bản.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tán thành chính sách sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ, song đề nghị rà soát các quy định về trường thông tin, chủ thể quản lý, phương án đầu tư cơ sở dữ liệu công chứng để bảo đảm tính khả thi. Ông cũng đề nghị quy định cụ thể việc quản lý, khai thác thông tin về nguồn gốc, tình trạng giao dịch của tài sản trong cơ sở dữ liệu.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ rà soát các giao dịch bắt buộc phải công chứng theo hướng thu hẹp phạm vi, tăng công chứng tự nguyện, giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng quy định về giao dịch bắt buộc công chứng hiện còn phân tán, gây khó tra cứu. Ông đề nghị nghiên cứu thu hẹp phạm vi bắt buộc, đơn giản hóa thủ tục đối với giao dịch giá trị nhỏ, như mua bán xe máy cũ, và cho phép công chứng không phụ thuộc địa giới hành chính trong lĩnh vực bất động sản khi đã có cơ sở dữ liệu đất đai và định danh điện tử.

Dự thảo cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng thống nhất toàn quốc do Bộ Tư pháp quản lý tập trung, thay cho mô hình song song giữa trung ương và địa phương hiện nay; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phân quyền, chuyển một số thẩm quyền về công chứng viên từ Bộ trưởng Tư pháp sang Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua dự án Luật này tại kỳ họp thứ nhất khóa 16, dự kiến khai mạc ngày 6/4.

Sơn Hà