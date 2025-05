Đề xuất đưa hai thông số khí thải xe máy vào quy chuẩn

Khí CO và HC là hai thông số khí thải được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đưa vào quy chuẩn khí thải xe máy.

Trong dự thảo thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến sẽ có hai thông số mới là Cacbon Monoxit (CO) và Hydrocacbon (HC).

Thông số CO sẽ được tính theo tỷ lệ % thể tích và được chia làm bốn mức, trong đó mức một và hai là 4,5; mức ba là 3,5 và mức 4 là 2.

Thông số HC được đo theo ppm thể tích (một ppm tương đương một g/kg). Đối với động cơ 4 kỳ, mức một tương đương 1.500, mức hai là 1.200, mức ba là 1.100, mức 4 là 1.000. Đối với động cơ hai kỳ, mức một là 10.000, mức hai là 7.800, mức ba và 4 cùng 7.000.

Ví dụ xe máy Honda Wave 110 mới, nhà sản xuất công bố đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 3 tương đương với thông số thải tối đa CO 2,3 g/km, HC là 0,2 g/km.

Ùn tắc giao thông tại đại lộ Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: Hữu Danh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra hai lý do để ban hành quy chuẩn khí thải xe máy. Thứ nhất, quy định ban hành theo yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thứ hai, cơ quan soạn thảo cho rằng tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở các thành phố là do hoạt động của số lượng lớn phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong đó có nhiều phương tiện cũ không đảm bảo tiêu chuẩn.

Tại hội thảo về kiểm soát khí thải cải thiện chất lượng không khí ngày 24/4, ông Lê Hoài Nam, Phó cục trưởng Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết dự kiến quy chuẩn khí thải về xe máy sẽ được ban hành vào tháng 5 hoặc 6. Các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM sẽ có lộ trình áp dụng riêng.

Từ năm 2009-2023, số phương tiện cá nhân tăng trung bình mỗi năm 10-15%. Đến tháng 12/2023, cả nước có trên 74,3 triệu xe môtô. Những năm gần đây, lượng xe môtô đăng ký mới lớn, đơn cử năm 2022 hơn 3,5 triệu xe, 6 tháng đầu năm 2024 là 1,4 triệu. Việt Nam hiện chỉ có quy chuẩn khí thải và thực hiện kiểm định khí thải đối với ôtô; xe môtô, xe gắn máy chưa có.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến năm 2028 cả nước cần khoảng 5.000 tổ chức, cơ sở hoạt động kiểm tra, kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy mới có thể đảm bảo việc đo kiểm khoảng 70 triệu xe hiện có.

