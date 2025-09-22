Đề xuất doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ

Bộ Công an đề xuất các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc được phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa nổ, bên cạnh doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng như hiện nay.

Thông tin được nêu trong tài liệu thẩm định dự thảo lần 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 nghị định liên quan đến an ninh trật tự với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; sử dụng pháo, con dấu; thi hành Luật Căn cước, cư trú. Nghị định xây dựng theo đề nghị của Bộ trưởng Công an đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo quy định hiện hành, Thủ tướng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước và đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng.

Tại dự thảo nghị định, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo, trong đó bổ sung nội dung "tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ".

Một loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Ảnh: Phạm Dự

Bộ Công an giải thích pháo hoa thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Bởi thế quy định hiện hành chỉ cho phép tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Quốc phòng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, pháo hoa, thuốc pháo hoa "là chưa phù hợp, thống nhất với Luật Đầu tư".

Theo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ giao đơn vị duy nhất là Nhà máy Z121 sản xuất pháo hoa nên số lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường chưa đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và người dân. Từ đó dẫn tới các trường hợp lợi dụng tăng giá thành sản phẩm do lượng hàng khan hiếm. Việc quy định chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu pháo hoa nổ là chưa phù hợp với thực tiễn.

Kinh doanh pháo là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện được ghi nhận tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020.

Theo khoản 2 điều 14 Nghị định 137/2020, chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.

Sau khi nghị định 137 có hiệu lực, từ năm 2021 Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) đã cho ra mắt sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ để phục vụ rộng rãi đến người dân Việt Nam (được biết đến rộng rãi với tên Pháo hoa của Bộ Quốc phòng).

Phạm Dự