Đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục thuộc Bộ và lãnh đạo cấp xã từ 1/1/2026 để phù hợp nhiệm vụ của từng vị trí sau sắp xếp bộ máy hành chính.

Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204 năm 2004, trong đó đề xuất thay đổi mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với nhóm chức danh thuộc Cục và cấp xã. Nghị định dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2026.

Phụ cấp chức vụ là khoản thu nhập bổ sung dành cho người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc điều hành, nhằm bù đắp trách nhiệm và khối lượng công việc cao hơn. Khoản phụ cấp áp dụng với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và được tính theo mức lương cơ sở hiện hành 2,34 triệu đồng nhân hệ số phụ cấp.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công Đà Nẵng, tháng 5/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Với Cục thuộc Bộ, dự thảo chia hai nhóm: Cục loại 1 và Cục loại 2. Cục loại 1 là đơn vị tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực quản lý tập trung, thống nhất ở trung ương. Cục loại 2 tham mưu, giải quyết các vấn đề chuyên ngành theo phân cấp của Bộ trưởng.

Với Cục loại 1, dự thảo đề xuất hệ số phụ cấp cao hơn 0,1 so với chức danh tương ứng của Cục loại 2. Cục trưởng hưởng hệ số 1,1; phó cục trưởng 0,9; trưởng phòng hoặc chi cục trưởng 0,7; phó trưởng phòng 0,5. Các chức danh thuộc chi cục được bổ sung mức phụ cấp 0,3 với cấp trưởng và 0,2 với cấp phó. Nếu được thông qua, phụ cấp cục trưởng sẽ là 2.574.000 đồng mỗi tháng; phó cục trưởng 2.106.000 đồng; trưởng phòng 1.638.000 đồng; phó trưởng phòng 1.170.000 đồng.

Với Cục loại 2, mức phụ cấp giữ nguyên như hiện hành: cục trưởng hưởng 1; phó cục trưởng 0,8; trưởng phòng hoặc chi cục trưởng 0,6; phó trưởng phòng hoặc phó chi cục trưởng 0,4; đội trưởng 0,3; đội phó 0,2. Mức thấp nhất là 468.000 đồng với đội phó và cao nhất 2.340.000 đồng mỗi tháng với cục trưởng.

Mức phụ cấp chức danh lãnh đạo với Cục thuộc Bộ:

Đối với lãnh đạo cấp xã, dự thảo phân hai mức phụ cấp: một áp dụng cho Hà Nội và TP HCM (do đặc thù quy mô dân số, khối lượng công việc và yêu cầu quản lý đô thị đặc biệt lớn), mức còn lại áp dụng cho các tỉnh, thành khác.

Tại Hà Nội và TP HCM, chủ tịch UBND cấp xã, phường, đặc khu hưởng hệ số 0,7; phó chủ tịch 0,6; trưởng phòng thuộc UBND 0,35; phó trưởng phòng 0,2. Tương ứng, phụ cấp thấp nhất là 468.000 đồng với phó trưởng phòng và cao nhất 1.638.000 đồng mỗi tháng với chủ tịch xã, phường, đặc khu.

Tại các tỉnh, thành khác, chủ tịch xã hưởng hệ số 0,6, tương đương 1.404.000 đồng mỗi tháng; phó chủ tịch 0,5 tương ứng 1.170.000 đồng; trưởng phòng 0,25, tương ứng 585.000 đồng; phó trưởng phòng 0,15 tương ứng 351.000 đồng.

Mức phụ cấp lãnh đạo cấp xã theo đề xuất thấp hơn 0,05-0,1 so với cấp huyện cũ. Bộ Nội vụ cho biết phương án này phù hợp chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp xã sau sắp xếp, tránh quan niệm "cấp xã là cấp huyện thu nhỏ".

Mức đề xuất phụ cấp chức danh lãnh đạo xã tại Hà Nội, TP HCM và các địa phương khác:

Dự thảo cũng đưa ra nguyên tắc bảo lưu và truy lĩnh phụ cấp trong giai đoạn chuyển đổi. Cán bộ lãnh đạo cấp xã từ 1/7/2025 đến 31/12/2025 nếu đang hưởng mức thấp hơn sẽ được truy lĩnh theo hệ số mới và truy nộp bảo hiểm xã hội. Lãnh đạo Cục thuộc Bộ từ 1/3/2025 đến trước khi có quyết định phân loại Cục tạm áp dụng phụ cấp của Cục loại 2 và được truy lĩnh phần chênh lệch. Trường hợp đang hưởng phụ cấp chức vụ cao hơn do sắp xếp bộ máy tiếp tục được bảo lưu đến hết thời hạn theo quy định.

Từ 1/7, hệ thống chính quyền địa phương được tổ chức lại trên phạm vi toàn quốc, từ 63 tỉnh, thành còn 34; số đơn vị cấp xã giảm từ hơn 10.000 xuống 3.321.

Hồng Chiêu