Đề xuất công an vào cuộc vụ học sinh trường quốc tế đánh nhau

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công an TP HCM can thiệp để nắm bắt, xử lý thông tin chưa chính thống và bảo vệ cá nhân, tập thể sau vụ học sinh trường quốc tế đánh nhau.

Thông tin được ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM nói tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, chiều 2/6.

Vụ bạo lực học đường xảy ra tại trường Quốc tế TP HCM American Academy (ISHCMC-AA) từ hôm 26/5. Một huynh có con gái học lớp 7 tại trường này cho biết con bà bị đánh, đấm vào ngực tại trường nhưng không được nhà trường xử lý rốt ráo. Sau sự việc, đại diện nhà trường nhận có phần trách nhiệm trong vụ đánh nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có công văn đề nghị UBND TP HCM xác minh, xử lý vụ việc, sau đó, UBND đã có báo cáo phản hồi.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM. Ảnh: Nhân Nguyễn

Theo ông Minh, sau sự việc, nhà trường đã có các biện pháp để tìm hiểu, làm rõ như phỏng vấn học sinh và người liên quan, trích xuất camera của trường và các toà nhà xung quanh, mời các bên liên quan đến làm việc. Tuy nhiên, nhà trường cho biết một số phụ huynh "bất hợp tác", không đến trao đổi.

Sáng 30/5, Sở Giáo dục và Đào tạo mời nhà trường lên làm việc, yêu cầu giải quyết dứt điểm, đảm bảo an toàn cho học sinh. Phương án xử lý kỷ luật sẽ tuỳ theo nội quy của trường vì vụ việc xảy ra trong trường. Chậm nhất 3/6, nhà trường phải báo cáo kết quả xử lý.

Cũng theo ông Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND TP HCM đề nghị Công an TP HCM can thiệp nhằm có biện pháp xử lý việc phát tán thông tin chưa chính thống, chưa có kết luận của cơ quan chức năng liên quan. Sở cũng muốn công an kịp thời hỗ trợ cá nhân, tập thể liên quan bị khủng bố tinh thần trong thời gian chưa có kết luận từ cơ quan chuyên môn. Thời gian qua, Sở nhận rất nhiều đơn phản ánh, kiến nghị từ phụ huynh và đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết.

Vụ bạo lực học đường tại trường ISHCMC-AA xuất phát từ xích mích giữa các học sinh tại buổi dã ngoại tại Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó trở thành vụ xô xát tại trường. Một phụ huynh có con gái bị đánh đã dùng mạng xã hội để tường thuật, bình luận về sự việc trên.

ISHCMC-AA được giới thiệu là trường trung học áp dụng chương trình học Mỹ tại TP HCM. Học phí năm 2021 của trường các khối 6-12 dao động 503-603 triệu đồng/năm.

Thu Hằng