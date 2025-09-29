Đề xuất công an cấp tỉnh được giao giám định thương tích

Chính phủ đề xuất giao phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố được thực hiện giám định thương tích, bên cạnh các trung tâm giám định của ngành y tế.

Sáng 29/9, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình bày một trong những nội dung sửa đổi là quy định phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố được giám định thương tích. Ngoài ra, phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND Tối cao được thực hiện giám định về âm thanh và kỹ thuật số, điện tử.

Theo quy định hiện hành, trong lĩnh vực pháp y, việc giám định tỷ lệ thương tật phải được thực hiện tại các tổ chức giám định tư pháp công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập. Trong số này có Viện Pháp y của Bộ Y tế; Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định pháp y cấp tỉnh hoặc của Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an.

Trong lĩnh vực pháp y tâm thần, việc giám định tỷ lệ thương tật phải được tiến hành tại Viện pháp y tâm thần trung ương thuộc Bộ Y Tế; Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế. Với lĩnh vực pháp y kỹ thuật hình sự, việc giám định tỷ lệ thương tật phải được thực hiện tại Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an; Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng; Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết nhiều ý kiến trong cơ quan thẩm tra tán thành đề xuất bổ sung nhiệm vụ "giám định pháp y thương tích" cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, một số người đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp thêm thông tin về ưu điểm, hạn chế khi bổ sung nhiệm vụ giám định thương tích cho cơ quan này.

Một số ý kiến đề nghị giữ nguyên như hiện hành vì cho rằng, giám định thương tích là lĩnh vực chuyên môn sâu của ngành y tế, cần nhân lực, thiết bị chuyên sâu. Hơn nữa, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, "một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính". Quy định tại dự luật cần tránh trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa hai lực lượng pháp y y tế và công an...

Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga nói với quy định như dự thảo, việc giám định thương tích sẽ có hai hệ thống, một hệ thống của Bộ Y tế đang được tổ chức bài bản và các trung tâm giám định của công an tỉnh, thành phố.

"Khi vừa là cơ quan điều tra, cơ quan trưng cầu giám định, vừa làm giám định thương tích thì có xu hướng là trưng cầu giám định của ngành công an chứ không trưng cầu giám định của ngành y tế. Như vậy, hệ thống giám định pháp y của ngành y tế sẽ bị giảm công việc, sẽ xử lý như thế nào?", bà Nga nêu, đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn.

Hiện việc giám định thương tích chỉ do các tổ chức giám định tư pháp ngành y tế thực hiện. Phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố chỉ thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y tử thi.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới giải thích việc giám định thương tích đang rất vướng trong công tác điều tra tội cố ý gây thương tích, do mất nhiều thời gian.

Lý do là hệ thống trung tâm giám định của y tế thường phải phối hợp ngược trở lại với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh, thành hoặc hỏi lại bằng văn bản, hỏi lại cơ quan điều tra về nguyên nhân hình thành thương tích.

Ông Tới cho rằng đề xuất bổ sung thẩm quyền giám định thương tích cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố sẽ "tháo gỡ vướng mắc" này.

Hơn nữa, pháp luật hiện hành còn có cơ chế giám định lại. Nếu có phản ánh về cơ quan giám định của Bộ Công an, của phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành là thiếu khách quan thì chuyển cho ngành y tế giám định lại.

Ngoài nội dung trên, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn với giám định viên tư pháp; quy định về thành lập Văn phòng giám định tư pháp; bổ sung nghĩa vụ của người trưng cầu thông báo đình chỉ giải quyết vụ án, vụ việc để dừng việc thực hiện giám định; quyền của người thực hiện giám định trong việc yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu mẫu vật có liên quan đến đối tượng, nội dung cần giám định.

Dự án Luật Giám định tư pháp sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ 10.

Sơn Hà