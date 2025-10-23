Đề xuất chung cư hỗn hợp mới được cho thuê lưu trú du lịch ngắn ngày

Theo dự thảo của Sở Xây dựng, chỉ các căn hộ trong chung cư hỗn hợp, đáp ứng điều kiện kỹ thuật, pháp lý và được công bố đủ tiêu chuẩn mới được phép cho thuê lưu trú du lịch.

Nội dung của dự thảo hướng dẫn sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú ngắn hạn do Sở Xây dựng TP HCM soạn thảo và đang lấy ý kiến, chỉ những chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp - tức công trình kết hợp chức năng ở với thương mại, dịch vụ - mới được xem xét cho phép kinh doanh lưu trú.

Các tòa nhà đủ điều kiện phải đảm bảo hệ thống kỹ thuật gồm cấp điện, thoát nước, thang máy, phòng cháy chữa cháy, xử lý rác thải... được xây dựng đúng hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi rà soát, Sở Xây dựng sẽ công bố danh mục các dự án chung cư đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch.

Chủ sở hữu căn hộ muốn cho thuê phải đăng ký với UBND cấp xã, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành; đồng thời khai báo lưu trú cho khách, tuân thủ quy định về du lịch, cư trú, thuế, phòng cháy chữa cháy và bảo hiểm cho người thuê.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các dự án chung cư. Ãnh: Quỳnh Trần

Việc cho thuê ngắn hạn chỉ được tiến hành khi hội nghị nhà chung cư thông qua nghị quyết chấp thuận, trong đó xác định rõ số lượng căn hộ tham gia, số khách tối đa và mức phí quản lý vận hành tăng thêm cho các căn hộ kinh doanh lưu trú. Chủ hộ vi phạm quy định về lưu trú, thuế, an ninh trật tự hoặc phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử phạt hành chính, tái phạm nhiều lần có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Sở Xây dựng, hướng dẫn này nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động cho thuê ngắn hạn trong chung cư, vừa khai thác hiệu quả quỹ nhà ở, vừa đảm bảo an toàn và quyền lợi cho cư dân.

UBND TP HCM trước đó đã giao Sở Xây dựng trủ trì xây dựng hướng dẫn về điều kiện cần và đủ để căn hộ chung cư được phép cho thuê ngắn hạn. Đồng thời, Sở Xây dựng phải phối hợp Công an TP, UBND phường - xã để rà soát, công bố danh mục các chung cư đáp ứng tiêu chí lưu trú ngắn hạn. Với các dự án không có chức năng hỗn hợp, thành phố yêu cầu nghiên cứu cơ chế khai thác phục vụ du lịch, song vẫn phải đặt yếu tố an toàn cư dân lên hàng đầu.

Hiện TP HCM vẫn áp dụng Quyết định 26/2025 về quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó quy định căn hộ chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không cho thuê theo giờ hoặc theo ngày. Quy định này vấp phải nhiều phản ứng từ các chủ căn hộ cho thuê qua Airbnb và một số nhà đầu tư dịch vụ lưu trú.

Phương Uyên