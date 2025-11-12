Đề xuất cho một số ngân hàng được nắm giữ nhiều vàng hơn

Ngân hàng Nhà nước dự kiến cho phép nâng trạng thái vàng với một số nhà băng thuộc diện được sản xuất vàng miếng lên tối đa 5% vốn tự có.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng. Theo đó, trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng không vượt quá 5% vốn tự có, áp dụng cho các đơn vị được phép sản xuất, xuất khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu. Với các nhà băng không thuộc diện này, trạng thái vàng vẫn được giữ nguyên như quy định hiện hành là tối đa 2% vốn tự có.

Hiện, 8 nhà băng đủ điều kiện về vốn theo Nghị định 24 để được xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, VPBank và ACB.

Theo lý giải của nhà quản lý, việc nâng "trần" trạng thái vàng của các nhà băng sẽ cho phép họ cung ứng lượng vàng miếng đáng kể ra thị trường, từ đó giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới. Đồng thời, việc giới hạn 5% vẫn đảm bảo an toàn hoạt động, ổn định của hệ thống ngân hàng do quy mô trạng thái vàng không quá lớn so với quy mô vốn tự có và năng lực tài chính.

Người dân mua vàng ở Agribank TP HCM, chiều 3/6/2025.. Ảnh: Quỳnh Trần

Qua tính toán sơ bộ của Ngân hàng Nhà nước, dựa trên vốn tự có của 8 ngân hàng thương mại này tại ngày 30/9, tỷ giá mua chuyển khoản Vietcombank ngày 6/11 là 26.135 đồng một USD và giá bán vàng quốc tế ngày 6/11 là 3.982 USD một ounce, 5% vốn tự có của cả 8 ngân hàng trên tương đương 2,56 tỷ USD và khoảng 20 tấn vàng.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, còn phụ thuộc vào hạn mức cho các ngân hàng thương mại.

Trạng thái vàng của tổ chức tín dụng bao gồm số dư vàng miếng, vàng nguyên liệu phát sinh từ việc sản xuất, kinh doanh, mua bán, quy đổi sang tiền đồng; hay từ việc xuất nhập khẩu; giao dịch mua bán vàng giao ngay... của tổ chức tín dụng.

Quỳnh Trang