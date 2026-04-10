Đề xuất cho Hà Nội chuyển nhà tái định cư thành nhà xã hội

Chính phủ đề xuất Hà Nội có thể được chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở thương mại, xã hội và tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế.

Thông tin này được nêu tại dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) do Chính phủ trình Quốc hội xem xét hôm 8/4.

Tại điều 12 của dự thảo về phát triển nhà ở, Chính phủ đề xuất UBND TP Hà Nội có quyền quyết định việc tổ chức, chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở như thương mại, nhà ở xã hội, tái định cư để sử dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực tế của nhân dân.

Nhà tái định cư là nhà ở được Nhà nước hoặc chủ đầu tư dự án bố trí cho người dân khi họ bị thu hồi đất ở hoặc phải di dời chỗ ở để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tế, loại hình nhà ở này bộc lộ nhiều yếu kém về chất lượng, không đáp ứng được yêu cầu tái thiết đô thị hiện đại. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam năm 2024 từng thống kê Hà Nội có khoảng 4.000 căn nhà tái định không người ở.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá việc cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở là một trong những đột phá tại dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Thay vì chỉ dùng ngân sách đầu tư công cho nhà tái định cư, Hà Nội có thể được sử dụng mô hình đa mục tiêu để tối ưu nguồn lực.

Một luật sư, chuyên gia pháp lý bất động sản, cũng cho rằng quy định này sẽ giúp Hà Nội xử lý nhiều dự án nhà tái định cư bỏ trống, chuyển sang nhà ở xã hội hoặc nhà thương mại để bán. Trước đây, nhiều chuyên gia, đơn vị nghiên cứu cũng từng đề xuất cho chuyển đổi nhà tái định cư thành nhà ở xã hội hoặc ghép hai loại hình này thành cùng một phân khúc.

Mới đây, TP HCM cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, thống kê số lượng các khu tái định cư trên địa bàn có khả năng chuyển sang nhà ở xã hội để sử dụng hiệu quả.

Theo dự thảo, HĐND TP Hà Nội cũng có thể được quyền quyết định về chính sách, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị hay việc phát triển đô thị tại khu vực TOD.

