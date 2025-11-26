Đề xuất chỉ dùng dao đầu tròn trong nấu ăn ở Anh để giảm án giết người

Các nhà vận động ở Anh đang đề xuất đánh thuế 20 bảng (700.000 đồng) với mỗi con dao nhọn lưỡi dài trên 3 inch (7,6 cm), chuyển sang dùng dao lưỡi tròn, để giảm các vụ án bạo lực.

Cựu thẩm phán Nic Madge cho biết những con dao nhà bếp thông thường đang gây ra "tỷ lệ tử vong cao" thay vì những loại vũ khí lưỡi lớn được quản lý chặt chẽ hơn.

Là thẩm phán đã xét xử nhiều vụ án bạo lực dao nhọn và chứng kiến sự gia tăng tội phạm này những năm gần đây, ông cho rằng các nhà sản xuất dao nên chuyển sang dao có đầu tròn sử dụng trong gia đình và những loại dao có đầu nhọn sẽ được bán theo các quy định nghiêm ngặt.

Cựu Thẩm phán Nic Madge cho rằng nên đánh thuế dao nhọn để hạn chế bạo lực. Ảnh: Peterborogh Telegraph

Vừa qua ông cũng đã viết thư cho Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves kêu gọi bà áp thuế này như một động lực để các nhà sản xuất loại bỏ dần dao nhọn và thay thế chúng bằng các loại dao an toàn hơn có đầu tròn.

Ông đề xuất áp dụng mức thuế 20 bảng Anh cho mỗi con dao nhọn dài hơn 3 inch (7,6 cm) được sản xuất tại Anh hoặc nhập khẩu. Ông lập luận rằng mức thuế này sẽ "có tác động tối thiểu" đến doanh nghiệp nhưng sẽ giảm thiểu tác hại do dao gây ra về lâu dài.

Andy Slaughter, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, và Dame Emily Thornberry, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại và nhiều nạn nhân sống sót sau các vụ đâm dao cũng đã ủng hộ các đề xuất này.

Lời kêu gọi được đưa ra sau hội nghị "giảm thiểu tác hại của dao" diễn ra vào tuần trước, nơi các chuyên gia từ Chính phủ, cảnh sát, học viện, tổ chức y tế công cộng và tổ chức từ thiện đã xem xét cách thiết kế lại dao để giảm khả năng gây hại.

"Chúng ta có thể tranh luận về số tiền thuế, nhưng 20 bảng sẽ có tác động rất nhỏ đến doanh nghiệp. Một đĩa cá và khoai tây chiên có thể có giá 20 bảng Anh ở London và không là gì so với giá trị của một mạng người đã mất", một đại biểu nêu.

Trong khi đó nhiều ý kiến của cộng đồng cho rằng đề xuất này hời hợt, vì kẻ phạm tội một khi có động cơ thì 20 bảng tiền thuế chẳng là gì. "Hãy cố gắng giải quyết nguyên nhân chứ không phải triệu chứng", một người ý kiến.

Giáo hội Anh đã ủng hộ việc thay đổi luật nhằm yêu cầu "bán các mẫu dao nhà bếp an toàn và hạn chế những mẫu dao đã được sử dụng trong rất nhiều hành vi bạo lực".

Một loại dao "mũi mới", có đầu tròn thay vì mũi nhọn, đã được nhà thiết kế John Cornock cấp bằng sáng chế và được Liên minh Thiết kế và Công nghệ của Bộ Nội vụ chấp thuận để giảm tội phạm dùng dao.

Nghiên cứu của Bộ Nội vụ phát hiện ra rằng một con dao nhọn cần khoảng một phần năm lực để đâm xuyên qua cơ thể so với một con dao tròn. Điều này có nghĩa là việc bị đâm bằng một con dao tròn thay vì dao nhọn cũng tạo ra sự khác biệt tương đương với việc mặc áo chống đâm.

Một nghiên cứu kéo dài 5 năm tại Đại học Edinburgh cũng cho thấy 94% dụng cụ sắc nhọn được sử dụng trong các vụ giết người là dao nhà bếp.

Các vụ phạm tội liên quan dao, dụng cụ sắc nhọn ở Anh trong 5 năm qua, đơn vị: nghìn vụ. Ảnh: Parliament UK

Theo thống kê của Hạ viện Anh, trong thập kỷ qua, tội phạm liên quan đến dao đã tăng khoảng 87% tính đến năm 2024. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025, có khoảng 53.000 vụ phạm tội liên quan dụng cụ sắc nhọn ở Anh và xứ Wales, trung bình 145 vụ mỗi ngày. Trẻ vị thành niên (từ 10 đến 17 tuổi) là đối tượng phạm tội trong khoảng 18% các vụ án.

Có nhiều yếu tố khiến giới trẻ mang theo dao, bao gồm: nghèo đói, mong muốn có địa vị, ảnh hưởng trên mạng xã hội hoặc bị lôi kéo vào băng đảng.

Mùa hè năm ngoái, chính phủ cam kết giảm 50% tội phạm dùng dao trong thập kỷ tới, ban hành nhiều luật mới và triển khai chương trình giao nộp vũ khí sắc nhọn, kéo dài một tháng, thu về hơn 50.000 dụng cụ loại này khắp toàn quốc.

Dự luật về Tội phạm và Cảnh sát cũng thắt chặt các quy định về bán dao trực tuyến, buộc các nhà bán lẻ phải báo cáo doanh số bán hàng số lượng lớn, tăng mức án đối với hành vi bán hàng bất hợp pháp và đưa ra một tội danh mới là Sở hữu dao với mục đích gây ra bạo lực trái luật, áp dụng cho cả cơ sở kinh doanh tư nhân.

Hải Thư (Theo Telegraph, Guardian, Commons Library of Parliament UK)