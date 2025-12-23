Đề xuất cấp sổ hồng cho dự án 132 Bến Vân Đồn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM kiến nghị gỡ biện pháp ngăn chặn và cấp sổ hồng cho cư dân dự án 132 Bến Vân Đồn (chung cư Millennium) sau nhiều năm vướng pháp lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất với UBND TP HCM giao Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) cho người mua nhà tại chung cư Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội.

Sở này cho biết dự án 132 Bến Vân Đồn đã được Tổ công tác 1645 đưa vào diện tháo gỡ vướng mắc để xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà. Trên cơ sở bản án sơ thẩm của TAND TP HCM và ý kiến thống nhất của tòa phúc thẩm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Thành phố cho phép triển khai các bước tiếp theo của hồ sơ cấp giấy chứng nhận và thực hiện hủy bỏ biện pháp ngăn chặn giao dịch với khu đất trên.

Kênh Bến Nghé năm 2018, bên cạnh là đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: Quỳnh Trần

Riêng với 76 căn hộ phục vụ tái định cư tại dự án, Sở đề xuất UBND phường Khánh Hội phối hợp Sở Xây dựng rà soát hồ sơ; việc xem xét cấp sổ hồng sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Trước đó, TAND TP HCM đã kiến nghị UBND thành phố hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng khu đất số 132 Bến Vân Đồn nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư và người mua nhà.

Chung cư Millennium gồm hai block với 653 căn hộ ở, 387 văn phòng cho thuê và 17 căn thương mại, đã được bán hết cho khách hàng. Dự án được đưa vào sử dụng từ năm 2018; đến tháng 9/2019, cơ quan chức năng xác định đủ điều kiện cấp sổ hồng cho 653 căn hộ. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận bị gián đoạn do khu đất liên quan quá trình thanh tra, điều tra và xét xử vụ án xảy ra tại Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Khu đất số 132 Bến Vân Đồn có diện tích hơn 7.600 m2, từng thuộc quyền sử dụng của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II), được cấp giấy chứng nhận với mục đích xây dựng chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và cao ốc văn phòng cho thuê. Tuy nhiên, Vinafood II sau đó đã chuyển nhượng khu đất cho Công ty Vĩnh Hội trái với quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 113 tỷ đồng. Đây là nội dung chính trong vụ án dẫn đến các biện pháp ngăn chặn giao dịch được áp dụng.

Từ năm 2009 đến 2015, Công ty Nguyễn Kim nắm giữ 99% vốn điều lệ tại Công ty Vĩnh Hội, sau đó bán lại cho Công ty Phú Mỹ Hưng. Sau thương vụ này, Phú Mỹ Hưng bắt tay với Công ty Cổ phần bất động sản Phát Đạt cùng triển khai dự án Millennium.

Năm 2023, UBND TP HCM từng ra quyết định tạm dừng các hoạt động chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp... quyền sử dụng đất tại khu đất này theo yêu cầu của Bộ Công an, để phục vụ công tác điều tra trong vụ án liên quan Vinafood II.

Phương Uyên