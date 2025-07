Đề xuất cấp đổi trực tuyến thẻ căn cước do sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ Công an đề xuất người muốn sửa thông tin trên thẻ căn cước do thay đổi địa giới hành chính sau sáp nhập có thể thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Thông tin được nêu trong hồ sơ thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh trật tự do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Trong đó, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều khoản của 8 điều trong Luật Căn cước.

Luật hiện hành quy định sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không bắt buộc công dân phải đổi lại thẻ căn cước mới. Thẻ căn cước đang sử dụng vẫn có giá trị theo thời hạn ghi trên thẻ. Tuy nhiên, người dân có nhu cầu được đổi thẻ căn cước mới thì vẫn được, như khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Tại dự thảo sửa đổi Luật Căn cước, Bộ Công an đề xuất, ai muốn cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính thì sẽ thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia. Việc này nhằm để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Bên cạnh cấp đổi trực tuyến, Bộ Công an giữ nguyên hình thức đề nghị cấp trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Theo đó, khi có đề nghị, cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các tư liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu để cấp lại.

Nếu được thông qua, đây sẽ là điểm mới, khi Luật Căn cước hiện nay (có hiệu lực từ 1/7/2024) chỉ cho phép người bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ bị hư hỏng được cấp lại trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Căn cước công dân hiện nay. Ảnh: Phạm Dự

Trong dự thảo, Bộ Công an còn đề xuất, trường hợp người được cấp căn cước điện tử đã xuất trình theo yêu cầu thì cơ quan, tổ chức, không được yêu cầu xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Bộ Công an lý giải, cần phải thay đổi như này vì luật quy định về giá trị sử dụng của căn cước điện tử nhưng chưa đủ dẫn đến việc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử. Điều này làm mất đi giá trị của việc tích hợp thông tin vào căn cước điện tử.

Đề xuất bỏ quy định "chỉ được lái xe 48 giờ mỗi tuần"

Theo Bộ Công an, việc sửa đổi 10 luật về quản lý hành chính liên quan đến hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của ngành công an để phù hợp với quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy. Sửa 10 luật trong một luật cũng phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khi thực hiện theo trình tự rút gọn.

Trong các luật được đề xuất sửa đổi có Luật Trật tự, an toàn giao thông (có hiệu lực từ đầu năm nay). Bộ Công an đề xuất sửa đổi theo hướng bỏ quy định cứng tài xế lái ôtô kinh doanh vận tải chỉ được lái xe 10 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần. Việc này cần được thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động.

Riêng thời gian lái xe liên tục vẫn giữ nguyên là không quá 4 giờ.

Theo lý giải của công an, đề xuất sửa đổi này dựa vào kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam và doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Các kiến nghị cho thấy việc quy định thời gian lái xe trong tuần và lái xe liên tục của luật chưa phù hợp với quy định chung của một số nước trong khu vực và gây khó khăn cho hoạt động vận tải, bố trí lái xe của doanh nghiệp.

Dự thảo này còn đề xuất bổ sung quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe; xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe chở người từ 8 chỗ trở lên khi kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách.

Quy định như vậy, theo cơ quan soạn thảo, nhằm bảo đảm cho phương tiện kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ được quản lý chặt hơn, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện các vi phạm trật tự trên phương tiện giao thông đường bộ.

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy định người được cấp giấy phép lái xe có hành vi gian dối để được cấp, đổi, cấp lại sẽ bị thu hồi giấy phép.

Theo luật hiện hành, tài xế ôtô kinh doanh vận tải được lái xe không quá 10 giờ mỗi ngày và không quá 48 giờ mỗi tuần. Tài xế ôtô cũng bị cấm lái xe liên tục quá 4 giờ.

Phạm Dự