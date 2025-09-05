Đề xuất cán bộ công an được thông tin với báo chí về thủ đoạn của tội phạm

Hà NộiVăn phòng Bộ Công an đề xuất cán bộ, chiến sĩ nếu cung cấp thông tin cho báo chí với tư cách cá nhân không được giới thiệu chức vụ, đơn vị công tác và phải mặc thường phục.

Thông tin được nêu trong dự thảo thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của công an nhân dân, đang được lấy ý kiến.

Thông tư quy định ở cấp Bộ, người thực hiện phát ngôn là Bộ trưởng Công an, Chánh văn phòng Bộ Công an hoặc người được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn. Ở cấp tiếp theo, người phát ngôn là Thủ trưởng đơn vị trực thuộc bộ, Giám đốc công an cấp tỉnh, Trưởng công an cấp xã hoặc cấp dưới theo ủy quyền

Một buổi họp báo của Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ra, dự thảo thông tư dành một điều để quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Theo đó, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an không phải người phát ngôn "sẽ chỉ được cung cấp cho báo chí thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và khuyến nghị với người dân, tổ chức". Trước khi cung cấp thông tin, chiến sĩ phải báo cáo và được lãnh đạo đơn vị đồng ý.

Văn phòng Bộ Công an đề xuất, cán bộ, chiến sĩ nếu cung cấp thông tin cho báo chí với tư cách cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học phải đảm bảo ba yêu cầu. Đó là: Thực hiện đúng các nguyên tắc phát ngôn và cung cấp thông tin; không được giới thiệu chức vụ, chức danh, đơn vị công tác trong công an; không được sử dụng trang phục công an nhân dân khi ghi hình.

Giải thích những đề xuất trên, Văn phòng Bộ Công an cho hay hiện nay chưa có quy định cụ thể về thời gian cung cấp thông tin cho báo chí với công an địa phương khi có vụ việc phức tạp xảy ra.

Công an các địa phương cũng chưa chủ động cung cấp thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân cho báo chí. Việc tổ chức họp báo để cung cấp thông tin, cảnh báo tội phạm chưa được chú trọng.

Cơ quan soạn thảo cho rằng cần quy định chi tiết để quản lý chặt chẽ hơn việc cung cấp thông tin cho báo chí với cán bộ, chiến sĩ khi họ không phải là người được giao nhiệm vụ phát ngôn. "Hơn nữa để khắc phục tình trạng lãnh đạo công an đơn vị, địa phương "né tránh báo chí", phân công cán bộ, lãnh đạo cung cấp thông tin không đúng quy định", Văn phòng Bộ Công an lý giải.

Việc xây dựng dự thảo cũng hướng đến việc tránh tình trạng cán bộ, chiến sĩ lợi dụng hình ảnh lực lượng công an nhân dân khi cung cấp thông tin với tư cách cá nhân.

Công an xã được cung cấp thông tin gì cho báo chí?

Về phạm vi cung cấp thông tin cho báo chí của Trưởng công an cấp xã, dự thảo đề xuất 6 nhóm nội dung. Đó là, chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn; các quy định pháp luật liên quan; kết quả tiếp nhận, xác minh, giải quyết vụ việc ít nghiêm trọng; cảnh báo thủ đoạn phạm tội; gương điển hình, người tốt, việc tốt; kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Văn phòng Bộ Công an cho rằng cần quy định như trên bởi theo mô hình, tổ chức hiện nay thì quy mô của công an cấp xã lớn hơn trước do sáp nhập địa giới hành chính. Đơn vị cũng được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ trước đây của công an cấp huyện.

Hơn nữa, công an cấp xã không có Cổng thông tin điện tử do vậy việc mở rộng thêm các nội dung cung cấp thông tin như trên với cấp công an này là cần thiết. Việc quy định chỉ Trưởng công an cấp xã được cung cấp thông tin cho báo chí nhằm đảm bảo chất lượng thông tin.

Dự thảo thông tư còn bổ sung quy định yêu cầu công an cấp tỉnh định kỳ 6 tháng/năm phải tổ chức họp báo để cung cấp thông tin. Qua đó nhằm góp phần xây dựng "thế trận thông tin" của lực lượng công an nhân dân.

Phạm Dự