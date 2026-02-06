Đề xuất cấm tăng chỉ tiêu nếu dưới 70% sinh viên có việc làm đúng ngành

Trường có hơn 15% sinh viên bỏ học năm đầu hoặc tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp dưới 70% dự kiến không được tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Nội dung này nằm trong dự thảo Thông tư về việc xác định số lượng tuyển sinh, do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 6/2.

Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các trường căn cứ nhiều yếu tố như diện tích sàn xây dựng, tỷ lệ người học trên giảng viên, cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu, tỷ lệ sinh viên thôi học năm đầu hay tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp.

Trong đó, nếu ít nhất 70% sinh viên có việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp, các trường mới được tăng chỉ tiêu. Trước đó, Bộ chỉ yêu cầu tỷ lệ không thấp hơn 80%, không cần phù hợp ngành học.

Theo Bộ, dự kiến trên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thực chất và hiệu quả đầu ra.

Hiện, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm do các trường tự khảo sát. Hầu hết công bố đạt khoảng 80-100%. Tuy nhiên, số sinh viên trả lời hay tỷ lệ có việc làm phù hợp với ngành học không được đề cập.

Lập lờ tỷ lệ sinh viên có việc làm

Dự thảo của Bộ có một số điểm mới khác như áp số lượng tuyển sinh riêng cho trụ sở chính và từng phân hiệu, cho phép tính cả số giảng viên đồng cơ hữu khi xác định chỉ tiêu, yêu cầu diện tích sàn đạt tối thiểu 2,8 m2 trên một người học.

Bộ cũng dự kiến cho phép số thực tuyển vượt chỉ tiêu ở các trường không quá 5% với hệ đại học, 20% với hệ thạc sĩ, tiến sĩ, với điều kiện vẫn bảo đảm năng lực đào tạo.

"Quy định này để linh hoạt cho các cơ sở đào tạo trong xét tuyển, nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng", Bộ nêu. Dự thảo được lấy ý kiến đến ngày 13/2.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm