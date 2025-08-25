Đề xuất cấm scooter điện gây tranh cãi ở Houston

MỹChính quyền thành phố Houston, Texas lên kế hoạch cấm scooter điện để đảm bảo an toàn giao thông, nhưng gây tranh cãi khi nhiều người lo ngại mất đi phương tiện đi lại thuận tiện.

Hội đồng Thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, đang xem xét lệnh cấm scooter điện tại khu vực trung tâm, khu Midtown và khu Đông Houston, vì những lo ngại về an toàn.

Xe scooter điện hai bánh đang xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành một xu thế mới ở Houston. Vào buổi tối, đông đảo thanh niên tập trung tại công viên Discovery Green ở trung tâm thành phố để lái scooter và dạo phố bằng phương tiện gọn nhẹ, dễ luồn lách này.

Nhưng ngày càng nhiều người dân Houton gọi scooter điện là một "tai họa", đặc biệt là khi chúng được điều khiển bởi những thanh niên say rượu, phê ma túy.

Theo Sở Cảnh sát Houston, nhiều người lái scooter trong thành phố tham gia hoạt động tội phạm, gây rối trật tự, lái ẩu, phớt lờ đèn đỏ và biển báo giao thông, đôi khi chạy đến 64 km/h.

Giới chức Houston đã phát hàng trăm cảnh báo đối với người điều khiển scooter điện cũng như hàng chục cảnh báo với người bán, cho thuê loại phương tiện này trong năm 2025. Cảnh sát đã tiến hành nhiều vụ bắt giữ người đi scooter điện phạm luật, thậm chí phát hiện và thu giữ nhiều khẩu súng.

Trong vài năm gần đây, lượng khiếu nại và tai nạn liên quan đến scooter điện ở Houston đã gia tăng. Một số người cho hay đã chịu đựng tình trạng này "quá đủ" và ủng hộ hoàn toàn lệnh cấm scooter điện của thành phố.

Người dân Houston lái scooter điện quanh công viên Discovery Green, ngày 26/7. Ảnh: HC

"Hàng xóm của tôi đã bị một thiếu niên 15 tuổi lái scooter bắn vào bụng. Thật điên rồ. Thiếu niên này chạy scooter khắp trung tâm thành phố và bắn người. Tôi sống ở đây 20 năm rồi, chưa từng thấy chuyện gì như thế này", một người đàn ông sống gần Discovery Green nói.

Todd Holloman, quan chức Houston First Corporation, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch, sự kiện của thành phố, cho hay nhiều người lớn lẫn trẻ vị thành niên chạy scooter điện quá tốc độ, nhanh hơn cả ôtô, lượn lách trên đường từ sáng đến tối muộn.

"Họ chạy trên vỉa hè, đi ngược chiều ở những nơi đông đúc. Đây không còn là chuyện gây phiền toái suông, mà đã tạo hỗn loạn, nguy hiểm", Holloman nói.

"Houston đang gặp vấn đề với scooter điện", một nhân viên khách sạn nói. "Gần đây, tôi đã phải giúp can thiệp, ngăn một vụ hỗn chiến giữa những người lái scooter ngay trước cửa khách sạn. Chúng tôi buộc phải đưa khách vào bên trong để đảm bảo an toàn".

Người dân điều khiển scooter điện trên đường phố Houston, bang Texas, Mỹ. Ảnh: HC

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp ở Houston khuyến cáo chính quyền thành phố không nên áp đặt lệnh cấm một cách vội vàng.

Kathryn Lott, lãnh đạo cơ quan quản lý Discovery Green, cho rằng bản thân scooter điện không có lỗi, mà vấn đề nằm ở tình trạng bạo lực và văn hóa giao thông kém, coi thường luật pháp của người điều khiển.

Houston Chronicle, tờ báo lớn và có ảnh hưởng nhất Houston, đăng bài bình luận cho rằng chính quyền đang tỏ ra quá hấp tấp khi xử lý một hiện tượng đang giúp trung tâm thành phố trở nên sôi động hơn, sau hàng thập kỷ nỗ lực "kéo người dân rời vô lăng, hòa vào nhịp sống ở các khu trung tâm".

Giới chức địa phương dường như cũng chưa xem xét đầy đủ tác động của lệnh cấm đối với dân địa phương lái scooter đi làm hoặc đi học.

"Lạy Chúa, tôi là một bảo mẫu. Đây là cách tôi đến chỗ làm", Claudia Vargas Corletto, cư dân khu Third Ward, than thở về lệnh cấm. Cô không có ôtô và phương tiện thuận lợi nhất để đi làm ở Montrose là bằng scooter điện.

Adib Baghdadi, chủ sở hữu một số cửa hàng bán scooter điện gần trung tâm Houston, lo ngại sẽ mất sinh kế nếu lệnh cấm được thông qua. Cửa hàng của ông có khoảng 20 nhân viên, với chi phí hoạt động hàng chục nghìn USD mỗi tháng.

"Lệnh cấm sẽ giết chết toàn bộ ngành này, khiến nhiều người phá sản, thất nghiệp. Tôi đã chứng kiến scooter thay đổi cách mọi người di chuyển ở trung tâm Houston. Chúng thân thiện với môi trường, rẻ, tiện, và đã trở thành lựa chọn thiết yếu cho nhiều người muốn tìm giải pháp thay thế ôtô truyền thống", ông Baghdadi nói.

Claudia Vargas Corletto lái xe scooter điện đến chỗ làm ở Montrose, Houston. Ảnh: HC

7 công ty xe scooter đã thành lập liên minh phản đối lệnh cấm, cho rằng quyết định này có thể đe dọa hàng triệu USD đầu tư, hàng trăm việc làm và một phần văn hóa thành phố.

Họ tin rằng chính quyền Houston nên tập trung xử lý các đơn vị cho thuê scooter trái phép và những người điều khiển có hành vi xấu, thay vì cấm hoàn toàn.

"Các quầy hàng rong cho thuê scooter điện không phải doanh nghiệp hợp pháp. Họ không có quy trình an toàn để xử lý bất kỳ vấn đề nào", ông Baghdadi chỉ ra. "Trong khi để thuê xe ở cửa hàng tôi, người thuê phải xuất trình giấy tờ chứng minh đủ 18 tuổi, không say xỉn và phải đội mũ bảo hiểm. Xe của chúng tôi cũng có giới hạn tốc độ chỉ 40 km/h. Chúng tôi còn có bảo hiểm trách nhiệm dân sự".

Liên minh 7 doanh nghiệp đề xuất áp các biện pháp hạn chế hoạt động của scooter điện theo khu vực bằng định vị, giới hạn tốc độ và độ tuổi của người điều khiển, có thể giúp hình thành thói quen lái xe an toàn, loại bỏ những hành vi xấu.

Sau nhiều tuần tranh cãi, giới quan sát cho biết một số ủy viên Hội đồng Thành phố đã sẵn sàng thỏa hiệp về lệnh cấm scooter điện.

"Tôi nghĩ có những cách nhất định để dung hòa các lợi ích khác nhau", Julian Ramirez, Chủ tịch Ủy ban Chất lượng Cuộc sống, ủy viên Hội đồng Thành phố, nói.

Đức Trung (Theo FOX26 Houston, ABC13, Houston Chronicle)