Đề xuất cách ly xã hội theo nhóm tỉnh thành

12 tỉnh thành có nguy cơ cao lây lan nCoV được yêu cầu cách ly xã hội như trước; nhóm nguy cơ và nguy cơ thấp được nới lỏng nhưng phải đảm bảo an toàn.

Họp trực tuyến với Chính phủ cùng các tỉnh thành chiều 17/4, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 trình bày dự thảo Chỉ thị 17 về các biện pháp cấp bách. Nội dung do nhóm chuyên viên Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ soạn thảo, dự kiến trình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày mai.

Ngoài 14 nội dung áp dụng trên toàn quốc với tinh thần "chống dịch như chống giặc", theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng về hướng dẫn cách ly xã hội từ ngày 1/4, Chỉ thị 17 dự kiến đưa ra các biện pháp cụ thể cho từng nhóm.

Đối với 12 tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ cao (TP HCM, Hà Nội Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh, Hà Tĩnh), người dân được yêu cầu ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm, dược phẩm, hàng hoá và các dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hoả hoạn và làm việc tại cơ quan, đơn vị Nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao...

Người dân bị yêu cầu không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.

Các địa phương cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng; hạn chế giao thông liên tỉnh; sắp xếp giao thông nội tỉnh cho phù hợp; đóng cửa các cơ sở cung ứng hàng, dịch vụ không thiết yếu.

Người dân chạy trên cầu Sài Gòn hôm 13/4. Ảnh: Quỳnh Trần.

Tại 15 tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ (Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp), người dân bị hạn chế ra ngoài, không tập trung quá 10 người, khi ra ngoài phải có biện pháp bảo đảm an toàn; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.

Các địa phương hạn chế vận chuyển hành khách công cộng, vận chuyển liên tỉnh; khuyến cáo hạn chế vận chuyển hành khách nội tỉnh. Các cửa hàng, cơ sở phục vụ dịch vụ không thiết yếu, một số loại hình kinh doanh, lao động tự do trên đường phố phải bị hạn chế hoạt động.

Thẩm quyền quyết định thuộc UBND các tỉnh thành nhưng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Đối với 36 tỉnh thành còn lại - thuộc nhóm nguy cơ thấp, người dân được khuyến khích không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; không tập trung quá 20 người nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc.

Các hình thức vận chuyển hành khách công cộng và liên tỉnh bị hạn chế; khuyến khích không mở cửa hàng phục vụ các mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu; có biện pháp phòng tránh lây nhiễm với các hình thức kinh doanh, lao động tự do.

Theo Thứ trưởng Long, tinh thần chỉ thị mới là thực hiện việc cách ly theo 3 mức độ. Cao nhất là yêu cầu, thứ hai là hạn chế và thứ ba là khuyến khích. Đối với nhóm có nguy cơ và nguy cơ thấp có thể áp dụng mức cao hơn theo hướng dẫn nhưng phải đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngoài ra, UBND các tỉnh thành có trách nhiệm quy định cụ thể việc thực hiện cách ly xã hội và các biện pháp áp dụng; quyết định công bố các loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc công trình phải đình chỉ hoạt động.

Phát biểu tại cuộp họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, dự thảo Chỉ thị 17 để triển khai các giải pháp phòng chống Covid-19 mà Thủ tướng chỉ đạo. "Chỉ thị mới phải rõ ràng để các địa phương thực hiện, không phải thắc mắc nhiều, và quan trọng có thể áp dụng linh động với từng địa bàn", ông Đam nói.

Hữu Công