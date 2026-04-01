Đề xuất buồng tạm giam có máy chiếu để xem truyền hình

Bộ Công an đang xây dựng hệ thống cơ sở giam giữ thông minh, hiện đại với nhiều cải tiến về chế độ sinh hoạt, trong đó có việc xem phim, chương trình thời sự, nhận tiền qua mã QR...

Dự thảo Thông tư do Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng xây dựng, đang được lấy ý kiến từ 31/3 đến hết 10/4.

Thay vì hình ảnh những buồng giam biệt lập với thông tin, dự thảo hướng tới việc xây dựng hệ thống "trại tạm giam thông minh" và "hiện đại hóa", ứng dụng AI vào đời sống sinh hoạt tinh thần.

Theo Khoản 1 Điều 8 của dự thảo, các cơ sở giam giữ sẽ tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam nghe thời sự, chương trình giáo dục công dân và tìm hiểu pháp luật thông qua "hệ thống loa phát thanh tại cơ sở giam giữ hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (nếu có)".

Đặc biệt, cơ quan soạn thảo còn hướng tới triển khai hệ thống máy chiếu phim tại chỗ. Điều này xuất phát từ thực tế dù luật hiện hành có quy định cho người bị giam giữ nghe đài, xem tivi nhưng "hầu như chưa thực hiện được trên thực tế", do cơ sở vật chất nghèo nàn và thiếu điều kiện kiểm duyệt

Buổi chiếu phim tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tháng 12/2025. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Để giải quyết triệt để "nút thắt" này, quy định mới đề xuất sử dụng các ứng dụng khoa học hiện đại để "chiếu cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam xem các chương trình phù hợp thông qua hệ thống máy chiếu thu nhỏ lắp đặt tại từng buồng giam".

Nội dung trình chiếu sẽ tập trung vào chương trình thời sự, giáo dục công dân, hướng nghiệp và phim về đề tài cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước.

Người thân gửi tiền qua mã QR, cán bộ quản lý bằng phần mềm kế toán

Việc thay thế cách quản lý thủ công bằng công nghệ không chỉ dừng lại ở chế độ giải trí, mà còn được đề xuất cho các thủ tục hành chính và giao dịch tài chính tại cơ sở giam giữ.

Nếu như trước đây, mọi việc quản lý tiền lưu ký hay xác nhận danh tính thân nhân đều dựa trên sổ sách thủ công và giấy tờ giấy rườm rà, dự thảo mới đã đưa vào những khái niệm hiện đại như quét mã QR code và định danh qua tài khoản VNeID.

Điều 5 của dự thảo đề xuất thân nhân đến gửi tiền cho người bị tạm giữ, tạm giam có thể lựa chọn hình thức chuyển khoản trực tiếp qua mã QR code của cơ sở giam giữ, thay vì chỉ nộp tiền mặt như trước đây. Giao dịch điện tử được thực hiện nhanh chóng, minh bạch.

Việc quản lý số tiền này cũng được khuyến khích thực hiện qua các phần mềm kế toán chuyên dụng, tạo ra một hệ thống theo dõi chính xác từng lần giao dịch.

Đặc biệt, việc cho phép sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để làm thủ tục gửi quà tại Điều 4 không chỉ giúp đơn giản hóa giấy tờ cho người dân mà còn đảm bảo tính an ninh, chính xác tuyệt đối trong việc xác định mối quan hệ thân nhân, theo Bộ Công an.

Tăng gấp 3 lần giá trị quà thực phẩm được gửi

Theo quy định hiện hành, định lượng quà là đồ ăn, uống mỗi lần gửi được giới hạn "không quá 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường" (Điều 9 Thông tư 34/2017/TT-BCA).

Tại dự thảo con số này đã được đề xuất nâng lên mức "không vượt quá 10 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường". Như vậy, giá trị định mức quà tặng đã được tăng hơn 3 lần so với trước đây.

Phân tích về giá trị thực tế, cơ quan soạn thảo cho rằng với tiêu chuẩn ăn ngày thường hiện nay, mức gấp 3 lần tiêu chuẩn ăn chỉ tương đương khoảng 90.000 đồng.

Trong bối cảnh giá cả thị trường biến động và mức sống ngày càng nâng cao, con số 90.000 đồng cho mỗi lần gửi quà (tối đa 3 lần/tháng đối với người bị tạm giam) đã trở thành một "nút thắt" gây khó khăn lớn cho cả người thân chuẩn bị quà và cán bộ trong việc tiếp nhận, kiểm soát.

Việc nâng hạn mức sẽ giúp người bị giam giữ có cơ hội nhận được nguồn thực phẩm dồi dào và chất lượng hơn từ gia đình, đảm bảo tốt hơn quyền được bồi bổ sức khỏe trong quá trình tạm giữ, tạm giam.

Mặc dù giá trị tiền được nới lỏng đáng kể, dự thảo vẫn giữ nguyên quy định về trọng lượng quà tặng để đảm bảo công tác quản lý và an ninh tại cơ sở giam giữ. Theo đó, trọng lượng mỗi lần gửi không quá 3 kg. Người bị tạm giam vẫn được nhận quà không quá 3 lần trong một tháng.

Như vậy, tổng giá trị đồ ăn thức uống tối đa mà một người bị tạm giam có thể nhận từ người thân mỗi tháng sẽ lên tới 30 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường, thay vì chỉ 9 lần như trước đây.



Điều này cho thấy tư duy quản lý mới: Thay vì hạn chế số tiền (khó cho việc chọn mua thực phẩm chất lượng, giá cao) sẽ tập trung vào việc kiểm soát khối lượng vật chất để phù hợp với không gian lưu trữ và năng lực kiểm duyệt của cơ sở giam giữ.

Đầu tháng 3 vừa qua, Cục Cảnh sát quản lý trại giam cũng đề xuất nhiều nội dung đột phá như cho phạm nhân như: gọi video call với người thân miễn phí, gặp người nhà online, dán QR Code ở khu thăm gặp, tạo điều kiện cho người nhà đơn giản hóa việc gửi tiền cho phạm nhân.

Hải Thư