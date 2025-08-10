Đề xuất bổ sung ba trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu

Bộ Công an đề xuất hộ chiếu bị sai thông tin về nhân thân hoặc hộ chiếu của người đang bị truy nã sẽ bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng.

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật về an ninh, trật tự, gồm: Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc sửa đổi nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý sau khi cơ cấu tổ chức Chính phủ thay đổi từ ngày 1/3 (còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ) và mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động từ 1/7.

Với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, dự thảo đề xuất thêm ba trường hợp thu hồi hoặc hủy giá trị hộ chiếu: hủy hộ chiếu cũ còn thời hạn khi công dân được cấp hộ chiếu mới cùng loại; thu hồi hộ chiếu bị sai thông tin chi tiết nhân thân; hủy hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Ngoài ra, 4 trường hợp thu hồi hiện hành vẫn giữ nguyên, gồm: hộ chiếu còn thời hạn nhưng bị mất; hộ chiếu không được nhận quá 12 tháng kể từ ngày hẹn trả mà công dân không có lý do bằng văn bản; hộ chiếu của người thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu ngoại giao, công vụ khi người không còn thuộc diện được sử dụng; và hộ chiếu đã cấp cho người vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hộ chiếu.

Bộ Công an cho rằng việc bổ sung này sẽ siết chặt quản lý xuất nhập cảnh, đặc biệt đối với đối tượng bị truy nã, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mẫu hộ chiếu của Việt Nam. Ảnh: Hoàng Phong

Nới điều kiện miễn thị thực cho chuyên gia, nhà khoa học

Với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, dự thảo bổ sung chính sách miễn thị thực với nhóm chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư nước ngoài, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo đề xuất, cơ quan, tổ chức, cá nhân mời hoặc bảo lãnh người nước ngoài có thể gửi văn bản đề nghị cấp thị thực trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc qua môi trường điện tử. Điều kiện là phải có tài khoản định danh điện tử và chữ ký điện tử theo Luật Giao dịch điện tử.

Cách làm này được đánh giá giúp giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian so với quy định hiện hành, vốn yêu cầu đến trực tiếp cơ quan quản lý nhà nước để làm thủ tục. Khi dùng tài khoản định danh, đơn vị mời hoặc bảo lãnh có thể thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thông tin sẽ được đồng bộ với cơ sở dữ liệu xuất nhập cảnh.

Dự án luật dự kiến được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp cuối năm nay. Việc gộp sửa đổi nhiều luật trong một văn bản, theo Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, giúp rút ngắn thời gian xây dựng, thông qua, đồng thời bảo đảm các quy định mới được áp dụng thống nhất trên nhiều lĩnh vực.

Ngoài các điều chỉnh về xuất nhập cảnh, Bộ Công an cũng đề xuất thay đổi thẩm quyền ở một số cấp do không còn tổ chức chính quyền và công an cấp huyện, điều chỉnh tên gọi theo cơ cấu mới của các bộ, ngành sau sắp xếp.

Sơn Hà