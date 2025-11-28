Đề xuất bỏ nhiều thủ tục hành chính trong cấp đổi giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao thông đề xuất Bộ Công an bỏ quy định đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép dưới dạng điện tử, rút ngắn thời gian cấp đổi.

Ngày 28/11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025. Mục tiêu là đơn giản hóa thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, giảm số lượng giấy tờ phải nộp và mở rộng việc sử dụng dữ liệu điện tử trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Theo đó, giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu nhằm tạo thuận lợi trong sử dụng và khả năng tra cứu khi cần thiết. Cảnh sát giao thông sẽ chỉ kiểm tra giấy phép lái xe điện tử. Trường hợp người dân muốn in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí.

Người dân đi làm thủ tục cấp, đổi GPLX ở Hà Nội. Ảnh: Hiếu Đình

Cục cũng đề xuất bỏ đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe. Thông tin kê khai trong đơn được tự động thay thế bằng dữ liệu trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông. Người dân có thể sử dụng ảnh tự chụp hoặc ảnh từ dữ liệu căn cước khi làm thủ tục cấp đổi.

Công dân có định danh mức độ 2 (trên các ứng dụng định danh quốc gia, ứng dụng giao thông VneTraffic hoặc các ứng dụng khác của Bộ Công an) có thể đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trên môi trường trực tuyến.

Trước một tháng khi giấy phép lái xe hết hạn, ứng dụng sẽ thông báo cho chủ tài khoản biết để khám sức khỏe. Kết quả khám sức khỏe điện tử được cập nhật trên hệ thống và đến thời điểm hết hạn sẽ tự động cấp đổi, gia hạn mới.

Bên cạnh đó, Cục đề xuất giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 xuống 4,5 ngày, tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 xuống 2 ngày; giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 xuống 3,5 ngày, tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 xuống 2 ngày.

Với công tác sát hạch lái xe, dự thảo Thông tư có một số thay đổi như sát hạch lái xe ôtô được điều chỉnh theo hướng bỏ phần thi mô phỏng, tăng số bài sát hạch thực hành trên đường; thời gian sát hạch thực hành là 15 phút. Người vi phạm an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn sẽ bị đình chỉ sát hạch.

Cục cũng đề xuất bổ sung bài hình tổng hợp trong sát hạch môtô nhằm đánh giá đầy đủ hơn kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống giao thông của thí sinh; bổ sung các lỗi bị đình chỉ sát hạch là lỗi liên quan đến kỹ năng lái xe an toàn và có nguy cơ cao gây mất an toàn, tai nạn giao thông.

Sau hai tiếng khi kết thúc hội đồng sát hạch giấy phép lái xe, người dự thi đạt yêu cầu sẽ được hình thành mã số giấy phép lái xe.

