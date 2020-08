Đề xuất Bộ Công an chủ trì bảo vệ an ninh khu vực biên giới

Chính phủ thống nhất giao Bộ Quốc phòng chủ trì bảo vệ an ninh biên giới, tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công an nói giao Bộ này chủ trì sẽ phù hợp hơn.

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam trình Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chiều 10/8, quy định bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng cũng chủ trì thực hiện nhiệm vụ duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội.. ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Theo dự thảo Luật, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các ngành hữu quan, chính quyền địa phương nơi có biên giới để duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quy định trên không nhận được sự đồng tình từ Bộ Công an. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị sửa đổi dự thảo Luật theo hướng quy định "Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, trong đó có bội đội Biên phòng, các cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới".

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Nam dẫn quy định của Hiến pháp và một số văn bản, nêu rõ công an là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm...

Theo ông, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới không chỉ quản lý đường an ninh biên giới, cột mốc. Vấn đề chính là bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh thông tin, đấu tranh chống gián điệp, phản động, quản lý xuất nhập cảnh, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế, ma tuý, môi trường, tội phạm xuyên biên giới quốc gia.

Các nhiệm vụ trên được quy định trong hệ thống pháp luật về an ninh trật tự, như Luật về an ninh quốc gia, Luật về công an nhân dân, Luật về xuất nhập cảnh, quá cảnh...

"Để công an phối hợp (không phải chủ trì), sau này khi xảy ra những sự việc liên quan đến an ninh trật tự, cơ quan nào phát hiện trước thì xử lý trước, dẫn đến quản lý nhà nước sẽ rất khó", ông Nam nói và cho rằng, nếu không khắc phục được chồng chéo hiện nay, việc bảo đảm an ninh khu vực biện giới sẽ còn sơ hở.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Hoàng Phong

Đại diện cơ quan soạn thảo, trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, lại cho rằng Hiến pháp và pháp luật liên quan đều giao Bộ Quốc phòng chủ trì, đảm bảo an ninh trật tự ở vùng biên giới, cửa khẩu.

"Khi xin ý kiến thành viên Chính phủ, chúng tôi phát 26 phiếu thì 22 phiếu đồng ý quy định bộ đội Biên phòng chủ trì giữ gìn an ninh biên giới, cửa khẩu", ông Chiến nói và nhấn mạnh, như vậy là Chính phủ thống nhất rất cao.

Thứ trưởng Quốc phòng cho rằng, cơ chế phối hợp hiện nay giữa công an và quân đội đang có hiệu quả tốt.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói, về nguyên tắc, khu vực cửa khẩu, biên giới thì bộ đội biên phòng chịu trách nhiệm chính. "Đi vào từng nhiệm vụ cụ thể do lực lượng nào chủ trì, tôi đề nghị các bộ ngồi lại với nhau để chỉnh lý cho phù hợp hơn. Ví dụ phòng chống dịch xảy ra ở khu vực biên giới, cửa khẩu thì Bộ Y tế chủ trì, còn các lực lượng khác phối hợp. Chỗ này phải xuất phát từ chức năng, quyền hạn quản lý nhà nước của từng bộ, ngành để phân định cho hợp lý", ông Lưu đề xuất.

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào cuối năm 2020.

Hoàng Thùy