Đề xuất BHYT chi trả điều trị can thiệp bào thai

Chi phí điều trị cho bào thai từ vài chục đến vài trăm triệu đồng là rào cản rất lớn với nhiều bệnh nhân, chuyên gia đề xuất BHYT từng bước chi trả các can thiệp này.

Đề xuất được GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nêu tại hội nghị Y học bào thai thường niên lần thứ 3 ngày 24/5, tại Hà Nội. Đây là dịp để các chuyên gia, bác sĩ cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực y học bào thai.

GS. Ánh cho biết tại các nước tiên tiến, BHYT chi trả 100% cho các ca can thiệp bào thai, do họ quan niệm "bào thai cũng là bệnh nhân". Nhiều ca can thiệp có chi phí lên tới hàng chục nghìn USD đã được chi trả. Song, tại Việt Nam, điều trị cho thai phụ thì được BHYT chi trả còn bào thai thì chưa.

Đơn cử, hội chứng truyền máu song thai - từng là biến chứng chết người, bi kịch không thể tránh khỏi ở các song thai một bánh nhau - hiện đã "lật lại thế cờ" nhờ can thiệp đốt laser các thông nối mạch máu bánh nhau trong buồng ối. Các thống kê ghi nhận kết quả 72% cả hai thai nhi đều sống sót, gần 92% sống được một thai.

Tỷ lệ gặp hội chứng này khoảng 30% trong số các trường hợp song thai. Trung bình một ca can thiệp cho trường hợp này khoảng 30 triệu đồng, không quá lớn nhưng vẫn là gánh nặng với những gia đình khó khăn. Ngoài ra, nhiều kỹ thuật phức tạp khác do thiết bị, vật liệu để chữa bệnh đắt đỏ, khiến chi phí càng gấp nhiều lần.

"Tôi đề xuất BHYT có cơ chế chi trả từng phần, tiến đến toàn bộ cho lĩnh vực can thiệp bào thai để giảm chi phí, gánh nặng cho các gia đình", GS. Ánh nói.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Na Lê