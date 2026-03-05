Đề xuất BHYT chi trả 70% thuốc sinh học điều trị vảy nến

Thuốc sinh học là một lựa chọn mới, hiệu quả cho nhiều bệnh nhân vảy nến, song nhiều giá đắt, các chuyên gia kiến nghị nâng mức thanh toán và bổ sung thêm thuốc vào danh mục BHYT, đễ hỗ trợ nhóm bệnh nhân này.

Đề xuất được các chuyên gia nêu lại lễ ký kết hợp tác và hội nghị khoa học phát triển phòng khám chuyên đề vảy nến, do Bệnh viện da liễu Trung ương tổ chức ngày 5/3.

Thống kê của Bộ Y tế, vảy nến là bệnh da mạn tính, ảnh hưởng khoảng 2% dân số Việt Nam, tương đương gần hai triệu người. Hiện, Bệnh viện Da liễu Trung ương đang quản lý hơn 5.300 bệnh nhân vảy nến, mỗi ngày có 20-40 bệnh nhân điều trị nội trú.

Bác sĩ Lê Thị Mai, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo, chỉ đạo tuyến, cho hay bệnh vảy nến không gây chết người nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và chất lượng cuộc sống. Bệnh thường biểu hiện bằng các mảng da đỏ, bong vảy trắng, có thể xuất hiện rải rác hoặc lan rộng toàn thân.

Không chỉ gây tổn thương da, vảy nến còn liên quan phản ứng viêm mạn tính của hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đồng mắc như tim mạch và hội chứng chuyển hóa. Dù không gây tử vong trực tiếp, bệnh ảnh hưởng lớn đến tâm lý và chất lượng cuộc sống. Nhiều bệnh nhân nặng phải đối mặt với tình trạng bong vảy liên tục, dễ mặc cảm và hạn chế sinh hoạt.

PGS Lê Hữu Doanh thăm khám cho một bệnh nhân vảy nến. Ảnh: Minh Đức

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho hay vảy nến chưa thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng nếu điều trị sớm, đúng cách, bệnh nhân vẫn có cuộc sống sinh hoạt gần như người bình thường. Hiện có nhiều phương pháp điều trị vảy nến như điều trị tại chỗ, điều trị toàn thân hay liệu pháp ánh sáng, ứng dụng thuốc sinh học. Các phương pháp này có thể giúp tình trạng bệnh được kiểm soát, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế tối đa các biến chứng.

Trong đó, thuốc sinh học là phương pháp điều trị mới nhất hiện nay, nhắm trúng đích hơn với độ an toàn và hiệu quả cao. Hiện nay, nhiều loại thuốc sinh học có giá từ 150 đến 250 triệu đồng/năm, đã được BHYT chi trả một phần song người vẫn khó tiếp cận. Vì vậy, các bác sĩ kiến nghị nâng mức thanh toán một số thuốc này lên 50% hay 70% và bổ sung thêm các thuốc sinh học mới vào danh mục BHYT, để hỗ trợ nhóm bệnh nhân này.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng đề xuất chuẩn hóa mô hình phòng khám chuyên đề vảy nến trên toàn quốc, tiến tới đưa vào khuyến cáo quản lý bệnh tại Việt Nam nhằm thống nhất cách tiếp cận điều trị giữa các cơ sở y tế. Hai năm qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã hỗ trợ cơ sở y tế tuyến dưới thành lập các phòng khám chuyên đề, hiện có 26 phòng khám vảy nến ở các tỉnh thành.

Bác sĩ Lương Đức Diễn, Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa, cho biết mô hình phòng khám chuyên đề giúp chuẩn hóa quy trình khám, đánh giá mức độ bệnh và thống nhất phác đồ điều trị. Bệnh nhân được quản lý theo quy trình chung; những trường hợp sử dụng thuốc sinh học được theo dõi và nhắc lịch điều trị định kỳ. Nhờ vậy, bệnh nhân vảy nến được quản lý và điều trị ngay tại tuyến cơ sở, không còn phải vượt hàng trăm cây số mỗi lần tái khám và góp phần giảm tải cho tuyến trung ương.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp tục mở rộng mạng lưới phòng khám chuyên đề. Chương trình hợp tác mới giữa bệnh viện và Novartis Việt Nam hướng tới việc nâng cao chất lượng và chuẩn hóa mô hình phòng khám vảy nến, tăng cường đào tạo và kết nối chuyên môn trong toàn hệ thống da liễu.

Lê Nga