Đề xuất áo choàng đen đồng phục với luật sư tham dự phiên tòa

Sau 15 năm đồng phục áo vest, sơ mi trắng và cà vạt xám in huy hiệu, Liên đoàn Luật sư dự kiến thay bằng áo choàng để tăng nhận diện nghề nghiệp, tính tôn nghiêm trong phiên tòa và tương thích quốc tế.

Từ tháng 2/2011 đến nay, mẫu trang phục chung của luật sư khi tham gia phiên tòa, hiện là áo veston và quần âu màu đen, áo sơ mi màu trắng; cà vạt màu xám do Liên đoàn may thống nhất; huy hiệu có hình biểu tượng logo của Liên đoàn đeo trên ngực trái. Mùa hè có thể không mặc vest.

Sau 15 năm, trong đề án vừa thông qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam xác định trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa không chỉ mang tính hình thức mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, tạo sự tự hào nghề nghiệp, biểu tượng của danh dự, trách nhiệm, giúp luật sư ý thức hơn về vai trò bảo vệ công lý.

Liên đoàn Luật sư đang nghiên cứu áo choàng đồng phục cho luật sư tại tòa, kết hợp với quần tây màu đen, bên trong áo sơ mi trắng đi kèm với nơ trắng (hoặc cà vạt), giày đen, tất tối màu thống nhất toàn quốc.

Áo choàng dự kiến là dạng dài qua đầu gối, thiết kế thẳng, suông, không chiết eo. Cổ áo kiểu cổ đứng hoặc cổ chữ U mềm, đơn giản, không ve lật lớn. Tay áo dài, suông, độ rộng vừa phải, bảo đảm cử động thuận tiện. Áo choàng sẽ không xẻ tà hoặc xẻ tà ngắn phía sau, hạn chế chi tiết trang trí cầu kỳ.

Áo dự kiến có màu đen tuyền hoặc đen than (màu thống nhất trên toàn quốc); không sử dụng các màu sáng, màu tương phản hoặc hoa văn.

Áo sẽ được cài bằng khuy ẩn (toàn bộ hàng cúc áo được giấu dưới một lớp vải che phủ, không nhìn thấy nút áo bên ngoài) hoặc khuy móc bên trong.

Áo sẽ được may bằng vải nhẹ, thoáng, ít nhăn, độ rủ vừa phải, phù hợp khí hậu nhiệt đới, sử dụng được quanh năm.

Để tối ưu hóa chi phí, không tạo gánh nặng tài chính cho luật sư mới vào nghề, Liên đoàn cũng đề xuất 3 mức từ 800.000 đến 1.500.000 đồng mỗi áo, đồng thời khuyến khích các Đoàn Luật sư có cơ chế hỗ trợ một phần chi phí cho các trường hợp khó khăn.

Theo đề án, chi phí trang phục đề xuất này không cao hơn đáng kể so với trang phục hiện hành. Các thành phần trang phục phổ biến như quần tây, áo sơ mi, giày da không thay đổi do mẫu trang phục hiện hành đã quy định, nên không làm phát sinh chi phí mới.

Minh họa mẫu thiết kế áo choàng dự kiến cho luật sư Việt Nam.

Khoác áo choàng luật sư là đặt lên vai trọng trách với công lý

Chia sẻ với VnExpress, luật sư Trần Văn An, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm lâm thời Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh, đánh giá việc luật sư sử dụng áo choàng là phù hợp thông lệ quốc tế và góp phần khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của luật sư trong hệ thống tư pháp.

Màu đen của áo choàng không đơn thuần là một lựa chọn thẩm mỹ mà là biểu trưng của tính độc lập, khách quan và trung lập của pháp luật. Đối với luật sư, màu đen còn mang một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn, đó là sự độc lập, lời nhắc nhở thường trực về đạo đức của người hành nghề.

"Trong môi trường tố tụng, nơi quyền và lợi ích hợp pháp của con người được đặt lên bàn cân pháp lý, luật sư càng phải ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc hành nghề trung thực, tôn trọng sự thật khách quan và tuân thủ pháp luật", luật sư An phân tích .

Ông đề xuất áo choàng cũng có thể cân nhắc bổ sung chi tiết màu đỏ quốc kỳ. Đây là màu gắn với tinh thần dân tộc và ý chí đấu tranh cho công lý, gợi mở về nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần dấn thân vì công lý của người luật sư Việt Nam.

Việc thiết kế áo choàng luật sư Việt Nam cần được tiếp cận với tinh thần thận trọng, khoa học và cầu thị, trên cơ sở lắng nghe ý kiến rộng rãi từ đội ngũ luật sư toàn quốc.

Lo ngại về đặc thù khí hậu, tính chất di chuyển cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, ông An cho rằng khi thiết kế áo choàng cần tính tới bài toán chất liệu, tính linh động, thậm chí có thể gấp gọn, đựng vừa cặp táp.

Một luật sư Thái Lan trong trang phục áo choàng truyền thống. Ảnh: Thailandlawyer

Hiện luật sư hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, như Thái Lan, Lào, Malaysia, Campuchia, Singapore... với điều kiện khí hậu tương đồng, vẫn áp dụng áo choàng luật sư nhiều năm nay. Do đó, theo luật sư An, lo ngại về tính phù hợp thời tiết là không lớn.

Ở một số quốc gia, tấm áo choàng luật sư sẽ được luật sư hướng dẫn trao cho luật sư mới, trong ngày chính thức nhận chứng chỉ hành nghề, như một nghi lễ thiêng liêng, nhắc nhở về sứ mệnh và trọng trách với công lý.

"Một mẫu áo choàng giản dị, trang nghiêm, thống nhất và có chiều sâu biểu trưng sẽ không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh của luật sư tại phiên tòa mà còn giúp mỗi luật sư khi khoác lên mình chiếc áo ấy, ý thức rõ hơn về trách nhiệm nghề nghiệp và sứ mệnh bảo vệ công lý trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam", luật sư An nêu quan điểm.

Hải Thư