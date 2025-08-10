Đề xuất 65.000 tỷ đồng xây metro từ TP HCM nối sân bay Long Thành

Liên danh DonaCoop cùng VinaCapital vừa đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư xây dựng metro từ TP HCM tới Long Thành để phát huy hiệu quả sân bay lớn nhất nước.

Theo đề xuất của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital, tuyến Metro số 1 nối từ ga Suối Tiên (TP HCM) hiện hữu tới trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên) dài 6,5 km. Từ đây dự án sẽ nối tuyến tới sân bay Long Thanh dài 27 km.

Ngoài ra, từ trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai mới, metro được thiết kế xây dựng 5 km vào nội đô thành phố Biên Hòa cũ. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 65.000 tỷ đồng, chưa tính kinh phí giải phóng mặt bằng, sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác liên danh.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang xây dựng tháng 8/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Theo liên danh này, dự án triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Thời gian thực hiện dự án dự kiến 4 đến 6 năm từ ngày nhận bàn giao mặt bằng.

Đến nay liên danh DonaCoop cùng VinaCapital đã làm việc với các sở ngành Đồng Nai để khảo sát hiện trạng tuyến, quỹ đất dự kiến triển khai TOD (mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm) và nghiên cứu quy trình thực hiện các bước nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho các công tác sau này.

Liên danh cho biết đàm phán với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển metro. Do đó đơn vị đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép tham gia lập và trình duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và phát triển mô hình đô thị thông minh TOD.

Theo bên đề xuất, phần lập báo cáo, thiết kế kỹ thuật và thi công công trình từ nay đến khi chuyển giao sẽ do liên danh và đối tác đảm nhiệm. Phần dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ do nhà nước thực hiện theo quy định.

Trước đó UBND Đồng Nai ủng hộ kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tới trung tâm hành chính mới của tỉnh, mở nhánh vào nội ô TP Biên Hòa cũ và kết nối sân bay.

Hướng tuyến phương án metro từ TP HCM đi Đồng Nai (màu xanh) trước đây, tuyến đường sắt đô thị còn được kéo dài xuống trung tâm Bình Dương cũ. Đồ họa: Khánh Hoàng

Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha với tổng mức đầu tư hơn 336.000 tỷ đồng, là sân bay lớn nhất nước. Giai đoạn một sân bay dự kiến khai thác từ năm 2026, phục vụ 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sân bay được xem là cực tăng trưởng cho cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó TP HCM giữ vai trò trung tâm. Phần lớn lượng khách và hàng hoá đến từ thành phố.

Tập đoàn DonaCoop là đơn vị hoạt động đa ngành nghề, đặt biệt là phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng, trồng trọt, chăn nuôi, khai thác khoáng sản (đất, đá) ở Đồng Nai với hàng loạt dự án lớn như Khu đô thị Long Hưng, Công viên vĩnh hằng...

Thành lập năm 2003, VinaCapital hiện là tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với nhiều dự án đầu tư. Tập đoàn quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, tài khoản ủy thác, quỹ đầu tư nội địa phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngoài dự án nói trên, Đồng Nai đang lên kế hoạch kéo dài metro từ Suối Tiên về Hố Nai dài 21 km với kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương và vốn vay (vay ODA hoặc phát hành trái phiếu địa phương).

Phước Tuấn