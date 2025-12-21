Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 2 phương án áp dụng bảng giá đất, trong đó có hướng tách riêng 8 trường hợp sử dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh.

Dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị quyết Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đang được lấy ý kiến.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 2 phương án áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K). Hệ số K là tỷ lệ tăng, giảm giá đất của các loại tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định.

Tại phương án 1, cơ quan soạn thảo đề nghị áp dụng đồng thời bảng giá và hệ số K cho 14 trường hợp. Tại luật Đất đai hiện hành, bảng giá đất được sử dụng cho 11 trường hợp.

Phương án này bổ sung việc áp dụng đồng thời bảng giá đất và hệ số cho trường hợp Nhà nước giao, cho thuê đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Đồng thời, nó cũng có thể dùng để tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Với phương án 2, Bộ đang xây dựng theo hướng quy định riêng các trường hợp áp dụng bảng giá đất với 9 trường hợp. Các trường hợp này gồm tính tiền khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; tính các khoản thuế liên quan đến đất đai, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai và tiền xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, theo phương án này, bảng giá đất còn làm căn cứ tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất; tính tiền sử dụng, thuê đất khi công nhận quyền sử dụng theo hình thức giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất thu tiền một lần; xác định giá khởi điểm đấu giá với các khu đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật; tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc tài sản công cho người đang thuê.

8 trường hợp còn lại được đề nghị sử dụng đồng thời bảng giá đất và hệ số K. Trong đó, các trường hợp này gồm tính tiền sử dụng, thuê đất khi Nhà nước giao, cho thuê không qua đấu giá; giao, cho thuê đất với nhà đầu tư trúng thầu; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích, gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chuyển hình thức sử dụng đất...

Nghị định này dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2026 nếu được thông qua.

Anh Tú