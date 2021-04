Đề văn yêu cầu phân tích đoạn hội thoại 'teencode'

Đọc xong đề có khi cũng là chuông báo hết giờ, nếu không có 'vietsub' thì chắc không dịch nổi luôn.

Mới đây, trong đề kiểm tra môn Ngữ văn giữa học kì 2 năm học 2020 - 2021 dành cho các bạn học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Gia Lai) đã có câu hỏi liên quan đến ngôn ngữ của giới trẻ ngày nay. Đề bài đưa ra câu hỏi như sau:

"Đọc được tin nhắn của con gái đang học lớp 11 gửi một người bạn cùng trường, chị T.T.N.L (phường Tân Mai, TP. Biên Hoà) "choáng" với cả nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tin nhắn con gái chị viết có nội dung như sau: "t* a lại nói vs e nt. A có bik la e pùn lắm k? We nên nghĩ l nhg j đã làm. We đã có 1 tg iu nhao r đẹp, jờ * lại nói vs nhao nhg lời k vui?". (Tại sao anh lại nói với em như thế. Anh có biết là em buồn lắm không? Chúng ta nên nghĩa lại những gì đã làm. Chúng ta có 1 thời gian yêu nhau rất đẹp, giờ sao lại nói với nhau những lời không vui?).

Em hãy nên những suy nghĩ của bản thân về hiện tượng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt lệch chuẩn của giới trẻ hiện nay.

Nancy (st)