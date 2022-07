Đề thi tốt nghiệp THPT được in sao và bảo quản thế nào?

Đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "tối mật" nên quá trình in sao, bảo quản được thực hiện nghiêm ngặt, luôn có công an giám sát.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức một đợt, diễn ra trong hai ngày 7-8/7. Thời điểm này, các công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất, trong đó có việc in sao, vận chuyển đề thi.

Theo quy chế, việc in sao đề thi được giao cho các địa phương, thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra, bảo vệ nghiêm ngặt đến khi hết giờ làm bài môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các thành viên tham gia công tác in sao đề thi phải cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Trong trường hợp cần thiết và được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc trưởng Ban in sao, các thành viên mới được liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại cố định, mở loa ngoài và có ghi âm dưới sự giám sát của bảo vệ, công an.

Về quy trình, trước khi in sao chính thức, Ban in sao cần đọc soát đề thi gốc, kiểm tra bản in thử và so sánh hai bản với nhau. Nếu phát hiện sai sót hoặc còn nghi vấn, ban phải báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng thi để đề nghị Ban chỉ đạo cấp quốc gia xử lý.

Đề thi được in sao lần lượt từng môn và từng phòng thi. Những bản in thử và hỏng được thu lại, bảo quản theo chế độ tài liệu tối mật.

Sau khi in đủ số lượng đề của mỗi phòng và cho vào túi chứa, Ban in sao phải ghi đầy đủ thông tin gồm điểm thi, số phòng, tên bài thi và số lượng đề bên ngoài túi. Ngoài ra, mỗi điểm thi sẽ có một túi chứa đề thi dự phòng cho từng môn thi. Các túi chứa đề dự phòng và chính thức được đóng gói, niêm phong, do trưởng Ban in sao quản lý.

Cán bộ coi thi tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra phiếu dự thi của thí tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021. Ảnh: Giang Huy

Khi vận chuyển, các túi đề thi được bảo quản trong hòm, tủ hoặc két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ 24/24 bởi công an. Chìa khóa do trưởng Ban vận chuyển và bàn giao đề thi giữ, sau đó bàn giao cho các trưởng điểm thi. Tại đây, đề thi được bảo quản trong các tủ riêng biệt, có khóa và niêm phong. Khu vực bảo quản đề thi có camera giám sát liên tục, công an túc trực 24/24.

Trước mỗi môn thi, cán bộ coi thi phải cho thí sinh chứng kiến và ký xác nhận túi đề thi còn nguyên nhãn niêm phong. Thiết bị lưu trữ dữ liệu (ổ cứng, thẻ nhớ) của hệ thống camera giám sát được sử dụng trong kỳ thi sẽ được bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo quản và lưu trữ trong 12 tháng.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ có hơn một triệu thí sinh tham dự. Trong đó, hơn 859.500 em sẽ dùng kết quả để vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học (chiếm 85,87%). Số thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT là gần 103.400 (chiếm 10,33%). Số chỉ xét tuyển đại học và xét vào các trường cao đẳng sư phạm là hơn 33.100 (chiếm 3,81%).

Các bài thi được giữ nguyên như những năm gần đây với ba bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Lịch thi cụ thể như sau:

Thanh Hằng