Đề thi Tiếng Anh lớp 10 bị phản ứng

Tiền GiangĐề thi Tiếng Anh lớp 10 có 8 câu nằm ngoài giới hạn ôn thi, khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Sở Giáo dục nói sẽ có phương án chấm điểm phù hợp.

Một ngày sau khi kỳ thi vào lớp 10 kết thúc, nhiều phụ huynh ở Tiền Giang bàn luận, thậm chí bức xúc về đề thi môn Tiếng Anh.

Cụ thể, đề có 6 trang, tổng 56 câu, trong đó 8 câu (từ câu 45 đến 52) nằm ngoài nội dung ôn tập. Các câu này thuộc phần đọc hiểu, đề đưa ra một đoạn trích về Chùa Hương trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9. Thí sinh sẽ chọn một đáp án đúng trong 4 đáp án cho sẵn để điền vào chỗ trống, mỗi đáp án đúng được tính 0,25 điểm.

Nhiều giáo viên tiếng Anh cho biết trước đó nội dung ôn thi dành cho học sinh gồm các bài: City life (Unit 2), Life in the past (Unit 4), Viet Nam: Then and Now (Unit 6), Changing roles in society (Unit 11), My future career (Unit 12). Trong khi đó, 8 câu trong đề thi nói trên thuộc Unit 5.

"Các câu trong đề thi không có trong tài liệu cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo", một giáo viên tiếng Anh ở TP Mỹ Tho, nói.

Ông Thanh Hoàng, ở Mỹ Tho, cho hay con trai gặp khó với 8 câu nói trên vì có nội dung "lạ", nhiều khả năng mất 2 điểm. Việc này ảnh hưởng tới tổng điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập.

"Tôi và nhiều phụ huynh khác sẽ khiếu nại vụ việc để kết quả kỳ thi được khách quan", ông nói.

Thí sinh xếp hàng vào phòng thi. Ảnh: Nam An

Ngày 7/6, ông Nguyễn Phương Toàn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, xác nhận đã phát hiện đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 có sai sót. 8 câu trong đề thi tiếng Anh không nằm trong 6 chủ đề giới hạn ôn thi, đúng như phụ huynh phản ánh.

"Sở sẽ hướng dẫn hội đồng chấm thi có phương án xử lý kết quả chấm phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh", ông Nam cho hay.

Kỳ thi lớp 10 tại Tiền Giang diễn ra hôm 5-6/6 với hơn 21.000 thí sinh

Nam An