'Đề thi Khoa học xã hội khó lấy điểm 8, 9'

Giáo viên nhận định đề thi tốt nghiệp THPT các môn Lịch sử, Địa lý khó hơn năm ngoái, thí sinh không dễ đạt điểm 8, 9.

Sáng 29/6, hơn một triệu thí sinh bước vào bài thi tổ hợp với thời gian 50 phút mỗi môn. Các môn thi thuộc tổ hợp Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân) được đánh giá khó, mức độ phân hóa cao hơn đề năm 2022. Đặc biệt, môn Địa có một số câu lắt léo, đánh đố thí sinh.

Cô Đinh Thị Trang Nhung, Trưởng bộ môn Lịch sử, trường THCS & THPT M.V. Lômônôxốp, Hà Nội, nhận xét đề Lịch sử có cấu trúc tương tự các năm trước, bám sát chương trình, nhưng số lượng câu khó nhiều hơn đề năm 2022. Đề có 4 câu thuộc kiến thức lớp 11, còn lại thuộc kiến thức lớp 12.

Năm nay, số câu hỏi lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945 khá ít (4 câu), giai đoạn 1919-1930 nhiều nhất (9 câu). 10 câu hỏi cuối độ khó tăng lên nhằm phân loại học sinh, đòi hỏi các em phải thông hiểu và biết vận dụng.

Theo cô Nhung, với đề Sử năm nay, học sinh có thể đạt điểm 5-7 nếu nắm kiến thức cơ bản, từ 8 trở lên đòi hỏi kiến thức, kỹ năng nhiều. Cô dự đoán phổ điểm dưới 5 sẽ giảm, học sinh đạt điểm 5-6 nhiều, còn ở mức trên 8, đặc biệt là 9-10 sẽ ít hơn năm ngoái.

Thí sinh trao đổi sau giờ thi tổ hợp Khoa học xã hội sáng 29/6, điểm thi THPT Trưng Vương, TP HCM . Ảnh: Quỳnh Trần

Đề thi môn Địa lý có sự thay đổi khá nhiều so với năm 2022. Cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên môn Địa lý, trường THPT Nguyễn Du, TP HCM, đánh giá đề thi năm nay hay và có sự phân hoá rõ. Như thường lệ, những câu hỏi khó đều thuộc về phần địa lý vùng kinh tế. Thay đổi mạnh mẽ nhất so với đề thi các năm trước là phần kỹ năng với 19 câu, trong đó có 15 câu cần sử dụng Atlat, 4 câu đọc số liệu biểu đồ. Đây là phần khó, mất thời gian hơn so với đề năm 2022.

Cô cho biết các câu hỏi cần sử dụng Atlat, đề lại không cho sẵn số trang, học sinh muốn biết phải tìm mục lục trước. Nếu quá trình học không được hướng dẫn, học sinh sẽ loay hoay, mất thời gian. Ngoài ra, đề cũng cho bảng số liệu với 4 câu hỏi từ biểu đồ nhận xét đúng sai và từ bảng số liệu tìm ra tên biểu đồ. Các câu hỏi từ bảng số liệu tìm ra tên biểu đồ phức tạp, lắt léo, học sinh rất dễ bị rối và nhầm nếu không biết tư duy và suy luận.

Cô Mai nhận định học sinh trung bình có thể được 5 điểm, khá hơn, biết suy luận có thể lấy điểm 6,7 dễ dàng nhưng để làm được 9, 10 sẽ rất khó. Những em đầu tư, chọn thi khối C mới có thể đạt điểm giỏi.

Với môn Giáo dục công dân, cô Vũ Thị Thanh Nga và Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, đánh giá độ khó tương đương năm ngoái.

Đa số câu hỏi nằm trong các chủ đề quen thuộc của lớp 12 như: Các loại vi phạm pháp luật; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống; Công dân với các quyền tự do cơ bản; Công dân với các quyền dân chủ.

Một số câu khó rơi vào phần: Công dân với các quyền tự do cơ bản; Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; Công dân với các quyền dân chủ; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống.

"Các câu hỏi nằm trong tầm kiến thức cơ bản, không đánh đố, không đòi hỏi tư duy nhiều. Câu hỏi vận dụng cao có tình huống tương đối dài, nhiều tình tiết, đòi hỏi học sinh phải biết phân tích, nhận diện chuyên sâu", cô Nga nhận xét và dự đoán nhiều thí sinh sẽ được 7,5-8,75 điểm, điểm 9 trở lên dành cho học sinh giỏi.

Năm 2022, cả nước có gần 660.000 thí sinh làm bài thi Khoa học xã hội. Kết quả, điểm trung bình môn Sử là 6,34; môn Địa là 6,68. Giáo dục công dân là môn có điểm trung bình cao nhất trong các môn thi với mức 8,03.

Chiều nay, thí sinh dự thi Ngoại ngữ trong 60 phút, cũng là môn cuối cùng.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được công bố vào 8h ngày 18/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 20/7. Muộn nhất ngày 22/7, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả tốt nghiệp THPT. Năm ngoái, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp là 98,57%.

Nhóm phóng viên