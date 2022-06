Đẻ tại nhà, bé bị uốn ván nguy kịch

Cao BằngNgười phụ nữ 19 tuổi, đẻ thường tại nhà, sau 10 ngày bé sơ sinh sốt cao 40 độ, co cứng toàn thân, được chẩn đoán uốn ván nặng.

Ngày 16/6, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng cho hay, sản phụ sống ở vùng núi cao, quá trình mang thai không thăm khám định kỳ. Sau sinh thường tại nhà được 10 ngày, em bé sốt cao 40 độ, li bì, co cứng toàn thân từng cơn, thở nhanh, rốn ướt, hôi, được chẩn đoán uốn ván rốn, tiên lượng nặng.

Uốn ván rốn sơ sinh là bệnh nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Bệnh do trực khuẩn uốn ván xâm nhập vào cơ thể qua vết cắt dây rốn, đặc biệt khi bộ phận này được cắt bằng dụng cụ không được vệ sinh tiệt trùng đúng cách.

Bé sơ sinh mắc uốn ván đang được điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo các bác sĩ, dấu hiệu bệnh uốn ván rốn ở thời kỳ ủ bệnh gồm: trẻ cứng hàm, kéo dài từ 4-15 ngày, trung bình là 7 ngày, thời gian ủ bệnh càng ngắn thì bệnh càng nặng. Thời kỳ khởi phát bệnh, trẻ khóc, quấy, bỏ bú, miệng chúm chím, khó bú mặc dù đói nhưng không bú được. Mẹ sẽ nhận thấy dấu hiệu cứng hàm khi đè lưỡi trẻ ấn xuống. Thời kỳ toàn phát, trẻ cứng hàm thấy rõ, co giật, co cứng. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh mà các cơn co giật, cứng cơ xuất hiện mau hay thưa, ngắn hay dài.

Nếu tình trạng co giật, co cứng kéo dài hàng phút không có dấu hiệu thuyên giảm, trẻ có nguy cơ tử vong. Ngoài ra, trẻ uốn ván rốn sơ sinh có dấu hiệu sốt cao 38-39 độ, có khi lên đến 40-41 độ, là tiền đề cho các cơn co giật diễn ra.

Các bác sĩ khuyến cáo sinh đẻ tại nhà mang nhiều nguy cơ và tai biến không thể lường trước, đe dọa trực tiếp tới tính mạng mẹ con. Vì vậy, thai phụ cần đến bệnh viện thăm khám và sinh nở, đảm bảo an toàn, không đẻ tại nhà, đẻ rơi. Bên cạnh đó, cần tiêm vaccine ngừa uốn ván cho mẹ bầu vì bệnh có thể truyền từ mẹ sang con.

Thúy Quỳnh