Đẻ rơi con mới biết mang thai

Bắc GiangTrên đường đi làm, người phụ nữ 30 tuổi đột ngột đau bụng dữ dội, đẻ rơi con mới biết mình mang thai.

Ngày 4/4, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hiền, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, nói: "Đây là trường hợp hy hữu". Tại hiện trường đẻ rơi trên đường, khi đội cấp cứu đến, em bé đã lọt ra khỏi cơ thể mẹ, dây rốn chưa cắt, nhau chưa bong.

Thời điểm mẹ con nhập viện, cuộc vượt cạn gần như hoàn tất. Bác sĩ ghi nhận sản phụ mang thai đủ tháng, bé gái nặng khoảng 2,7 kg được lau khô, giữ ấm và thực hiện da kề da với mẹ theo đúng quy trình chăm sóc sau sinh. Trẻ hồng hào, khóc to, phản xạ tốt, chưa phát hiện dị tật bẩm sinh. Về phía mẹ, các bác sĩ xác định nhau bong hoàn toàn, tầng sinh môn nguyên vẹn, tử cung co chắc.

Bác sĩ chuyển hai mẹ con về buồng hậu sản để tiếp tục chăm sóc. Hiện tại, em bé bú tốt, tiêm vaccine đầy đủ. Nếu không có diễn biến bất thường, hai mẹ con sẽ được xuất viện an toàn sau 24 giờ.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho hai mẹ con. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thực tế, nhiều người phát hiện tuổi thai muộn nhưng trong khoảng dưới 20 tuần, "trường hợp biết thai muộn ngoài 30 tuần như trên rất hiếm gặp và nguy hiểm", theo bác sĩ. Trước đó, bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận trường hợp mang thai 35 tuần, thai 2,8 kg nhưng mẹ cũng không biết. Trường hợp khác, 34 tuổi chậm kinh, ngực tiết dịch, bụng to, tưởng bệnh đến viện khám, bác sĩ phát hiện mang thai 32 tuần, thai nhi ước tính nặng 2,2 kg.

Trường hợp không biết mang thai gây nguy hiểm sức khỏe mẹ và bé, bỏ qua các mốc khám thai, sàng lọc quan trọng. Trẻ có nguy cơ dị tật, suy dinh dưỡng, còn mẹ có nguy cơ sinh non, nhau bong non... Trong đó, nhau bong non là cấp cứu sản khoa, diễn biến đột ngột, có thể gây tử vong cho thai nhi và đe dọa tính mạng người mẹ.

Do đó, khi bị mất kinh hoặc có dấu hiệu nghi ngờ mang thai, chị em nên đi khám sớm để có kế hoạch theo dõi thai kỳ hợp lý, an toàn.

Thùy An