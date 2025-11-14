De Paul tưởng Messi nói đùa chuyện về thăm Camp Nou

Tiền vệ Argentina, Rodrigo de Paul kể rằng thủ quân Lionel Messi đã đứng ở khách sạn nhìn ra Camp Nou rất lâu, trong chuyến thăm bí mật đến sân này hôm 9/11.

Theo chia sẻ của De Paul, chuyện bắt đầu ngay từ Miami, khi họ chuẩn bị bay sang Tây Ban Nha để hội quân cùng tuyển Argentina hôm 9/11. Messi bỗng nói với nụ cười mỉm: "De Paul, trước tiên anh em ta ghé qua Barcelona nhé", Messi nói với tiền vệ 31 tuổi. "Tôi muốn xem Camp Nou".

Messi về thăm Camp Nou ngày 9/11/2025. Ảnh: IGNV

Ban đầu De Paul tưởng Messi nói đùa, nhưng không phải vậy. Quyết định này mang tính bộc phát, vì siêu sao 38 tuổi không muốn làm ầm ĩ. Messi thường muốn sự yên tĩnh và riêng tư, thay vì xuất hiện một cách hào nhoáng.

Chuyến bay bằng chuyên cơ cá nhân đưa Messi, De Paul và trợ lý Pepe Costa đến Barcelona đêm 9/11. Không ai trong số họ liên hệ với Barca, theo nguồn tin thân cận Messi.

"Messi muốn mọi thứ thật lặng lẽ. Không ồn ào, không máy ảnh", De Paul kể. "Chúng tôi ở một khách sạn nhìn thẳng ra sân. Anh ấy ngồi ngoài ban công, cứ nhìn Camp Nou thật lâu và nói khẽ: 'Nơi này lưu giữ một phần trong tôi'".

Những bức ảnh được Messi đăng trên Instagram hôm 10/11 có độ phân giải không cao, thậm chí khá mờ và rõ ràng không được chụp bằng máy ảnh. De Paul và Pepe Costa tự tay chụp ảnh và quay cảnh Messi đứng trong lẫn ngoài sân Camp Nou lúc nửa đêm.

Dù vậy, bức ảnh vẫn gây bão mạng và khiến Barca phải vội ra thông cáo khẳng định Messi đã "xin phép thông qua đội an ninh thi công sân". Nhưng phía Messi lập tức phủ nhận, nói anh không báo trước cho bất kỳ ai và chỉ ghé qua theo cảm hứng. Bộ ảnh được Messi ghim trên Instagram, đến nay đã thu hút gần 30 triệu lượt like.

Mạng xã hội còn xuất hiện clip một đôi tình nhân đang thể hiện tình cảm với nhau qua máy quay điện thoại ở Barcelona. Bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện Messi đi bộ qua lúc nửa đêm. Chàng trai và cô gái đều kinh ngạc vì điều đó. Ở Barcelona, Messi vẫn là nhân vật nổi tiếng, dù đã rời đi hơn 4 năm.

Theo De Paul, mục đích của chuyến ghé thăm không chỉ là hoài niệm. Nó giống như một lời khẳng định rằng Messi vẫn hướng về Barca, vẫn xem đó là nhà. "Tôi chẳng biết nói gì, chỉ mỉm cười rồi nói với Leo: 'Đúng vậy. Không có CLB nào xứng với anh hơn Barcelona'", De Paul kể.

Messi thực sự nghiêm túc trong việc trở lại Barcelona trong tương lai. Trong phỏng vấn gần đây với Diario Sport, anh nói rằng gia đình rất nhớ thành phố này, và sẽ trở lại đó sinh sống trong tương lai. Hợp đồng của siêu sao 38 tuổi với Inter Miami vẫn còn thời hạn tới năm 2028, khi anh sang tuổi 41.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Messi cũng nói rằng anh muốn làm chủ một đội bóng đá. Quan hệ giữa Messi và Chủ tịch Joan Laporta cũng chưa được cải thiện, kể từ khi anh chia tay Barca năm 2021.

Hoàng An tổng hợp