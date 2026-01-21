Đệ nhị phu nhân Mỹ mang thai con thứ tư

Ông JD Vance và bà Usha sắp đón con thứ tư, đánh dấu trường hợp rất hiếm khi phó tổng thống Mỹ có thêm con trong thời gian đương nhiệm.

"Chúng tôi rất vui được thông báo Usha đang mang thai một bé trai, dự kiến chào đời vào cuối tháng 7", Phó tổng thống JD Vance và Đệ nhị phu nhân Usha Vance thông báo trên mạng xã hội ngày 20/1.

Vợ chồng ông Vance đã có ba con, gồm bé trai Ewan sinh năm 2017, bé trai Vivek sinh năm 2020 và bé gái Mirabel sinh năm 2021. Việc một tổng thống hoặc phó tổng thống ở Mỹ có thêm con khi đương nhiệm là cực kỳ hiếm.

"Chúng ta là chính quyền ủng hộ gia đình nhất trong lịch sử. Xin chúc mừng", Nhà Trắng đăng trên mạng xã hội sau thông báo của vợ chồng ông Vance.

Vợ chồng Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng các con trong chuyến tham quan khu lăng mộ nổi tiếng Taj Mahal, Ấn Độ hồi tháng 4/2025. Ảnh: AFP

Phó tổng thống, 41 tuổi, và vợ ông, 40 tuổi, gửi lời cảm ơn các bác sĩ quân y đã chăm sóc gia đình họ.

"Trong thời gian bận rộn này, chúng tôi đặc biệt biết ơn các bác sĩ quân y đã tận tâm chăm sóc gia đình chúng tôi, cũng như đội ngũ nhân viên đã nỗ lực hết mình để đảm bảo chúng tôi có thể phụng sự đất nước mà vẫn tận hưởng cuộc sống tuyệt vời bên các con", vợ chồng ông Vance nhấn mạnh.

Trả lời phỏng vấn tháng trước, ông Vance cho biết cuộc hôn nhân của ông với bà Usha "bền chặt hơn bao giờ hết". Khi nói về gia đình, Phó tổng thống đề cập ba đứa con và cách các bé thích ứng với việc trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

"Tôi nghĩ các con luôn bị chú ý, điều đó vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực. Con trai 8 tuổi của chúng tôi thực sự không thích như vậy. Thằng bé muốn có cuộc sống riêng tư nhất có thể. Khi chúng tôi đến một sự kiện ở Nhà Trắng, thằng bé không thích khi nhìn thấy máy quay nên chúng tôi cố giữ con tránh xa sự chú ý nhất có thể", ông Vance nói.

Ngược lại, cậu con trai 5 tuổi của Phó tổng thống Mỹ rất thích được chú ý. "Cháu thích được mọi người đối xử đặc biệt ở bất cứ đâu. Lúc nào họ cũng cho thằng bé kẹo hoặc bánh quy", ông cho biết thêm.

Huyền Lê (Theo NBC News, Reuters)