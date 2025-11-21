'Đệ nhất thác nước' nam Tây Nguyên chảy xiết, đục ngầu

Thác Pongour chảy xiết, cuốn trôi nhiều tiểu cảnh khi nước lũ đổ về mạnh do mưa lớn, ban quản lý phải tạm dừng đón khách từ chiều 18/11.

Ngày 20/11, anh Nguyên Kha, sống tại Đức Trọng, Lâm Đồng, đăng tải trên trang cá nhân video ghi lại cảnh thác Pongour nước cuồn cuộn chảy. Anh cho biết đây là khoảnh khắc ít khi xảy ra vào tháng 11, thời điểm vốn được xem là mùa khô trong năm phù hợp để tham quan thác.

"Sinh ra và lớn lên ở đây, tôi chưa từng thấy dòng thác cuộn chảy cuốn trôi mọi thứ như vậy", anh Kha nói.

Đoạn video thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người lo lắng khi dòng nước lũ cuốn theo bùn đất, làm biến dạng cấu trúc 7 tầng thác Pongour.

Theo Ban quản lý thác Pongour, nước bắt đầu dâng và chảy xiết từ chiều 18/11. Mưa lớn kéo dài trong tối cùng ngày làm mực nước tăng nhanh, gây ngập diện rộng. Đại diện ban quản lý thác cho biết nước lũ đổ về quá mạnh, cuốn trôi nhiều tiểu cảnh và tài sản, hiện chưa thể thống kê thiệt hại. Khu du lịch tạm dừng đón khách để bảo đảm an toàn.

"Nước cuốn trôi cây xanh, làm đất đá sạt lở, cảnh quan khó có thể phục hồi sau mưa lũ", đại diện khu du lịch thác Pongour nói.

Thác Pongour chảy xiết, đục ngầu Thác Pongour chảy cuồn cuộn sáng 20/11. Video: Nguyên Kha

Thác Pongour hay thác Bảy Tầng, thuộc xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng. Thác bắt nguồn từ sông Đa Nhim, đổ từ độ cao gần 40 m, trải rộng hơn 100 m và chảy qua hệ thống đá bậc thang nhiều tầng. Xung quanh là rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú.

Thác Pongour từng được vua Bảo Đại đặt tên "Nam thiên đệ nhất thác" sau chuyến thăm vào thế kỷ trước.

Cách Đà Lạt khoảng 50 km, thác Pongour đón hàng nghìn lượt khách mỗi năm với các hoạt động như cắm trại, dã ngoại tại thung lũng gần thác.

