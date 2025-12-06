Bà Brigitte Macron thăm Yuan Meng, gấu trúc sinh ra tại Pháp mà bà coi là "con đỡ đầu", tại cơ sở nghiên cứu ở tỉnh Tứ Xuyên.

Trong ngày cuối chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron cùng Đệ nhất phu nhân tại Trung Quốc, bà Brigitte Macron đã đến thăm Cơ sở Nghiên cứu Gây giống Gấu trúc Thành Đô ngày 5/12 và gặp lại gấu trúc Yuan Meng, hơn hai năm sau khi "con đỡ đầu" của mình trở về Trung Quốc.

Yuan Meng là cá thể gấu trúc đầu tiên sinh ra tại Pháp nhờ thụ tinh nhân tạo. Tên của nó nghĩa là "giấc mơ thành hiện thực", do chính bà Brigitte chọn. Dù sinh tại Pháp, Yuan Meng vẫn thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc và đã được đưa về Thành Đô vào năm 2023.

Đệ nhất phu nhân Pháp thăm 'con đỡ đầu' ở Trung Quốc Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron thăm Cơ sở Nghiên cứu Gây giống Gấu trúc Thành Đô ngày 5/12. Video: Reuters

Đệ nhất phu nhân Pháp nói bà rất ngạc nhiên trước vóc dáng to lớn của Yuan Meng hiện nay, so với khi nó chào đời năm 2017 tại Pháp. "Khi mới sinh, chúng chỉ bé thế này thôi", bà Brigitte vừa nói vừa dùng hai ngón tay mô tả kích thước nhỏ bé.

Con gấu đực 8 tuổi thong dong gặm trúc trong chuồng và phớt lờ tiếng gọi từ đám đông. "Loài này có tính cách rất độc lập", bà nhận xét. "Chúng chỉ làm những gì chúng muốn".

Cặp gấu trúc bố mẹ của Yuan Meng là Huan Huan và Yuan Zi đã trở về Trung Quốc vào tháng 11, sau 13 năm sống tại Pháp. Hai em gái song sinh của Yuan Meng là Huanlili và Yuandudu, sinh năm 2021, dự kiến ở lại Pháp đến tháng 1/2027.

Gấu trúc Yuan Meng tại Cơ sở Nghiên cứu Gây giống Gấu trúc Thành Đô ngày 5/12. Ảnh: AFP

"Sau khi trở về từ Pháp vào năm 2023, Yuan Meng đã thích nghi hoàn toàn với môi trường mới. Cùng với sự hiện diện của người mẹ đỡ đầu Brigitte Macron, con gấu trúc đã trở thành biểu tượng cho trao đổi văn hóa Trung Quốc - Pháp. Sự gắn kết xuyên biên giới này còn tượng trưng cho hợp tác bảo tồn gấu trúc giữa hai nước hơn một thập kỷ qua", đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN mô tả.

"Ngoại giao gấu trúc" giữa hai nước tiếp tục được thắt chặt. Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc xác nhận đã ký bản ghi nhớ về ý định gửi thêm hai gấu trúc mới đến Vườn thú Beauval ở Paris vào năm 2027, mở ra chu kỳ hợp tác 10 năm tiếp theo.

"Chúng tôi có nhiều chương trình hợp tác đa dạng. Thông qua các sáng kiến này, mỗi ngày chúng tôi lại hiểu được nhiều hơn về gấu trúc và công tác gây giống, đồng thời nâng cao các kỹ thuật thú y", Rodolphe Delord, giám đốc Vườn thú Beauval, cho biết.

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron thăm gấu Yuan Meng ở Pháp hồi năm 2017. Ảnh: AP

Thanh Danh (Theo AP, CGTN)