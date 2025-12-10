Đệ nhất phu nhân Pháp bị chỉ trích vì miệt thị người biểu tình

Những người nổi tiếng và chính trị gia cánh tả Pháp bày tỏ phẫn nộ khi bà Brigitte Macron dùng cụm từ "lũ đàn bà ngu ngốc" khi nói về nhóm nhà hoạt động nữ quyền.

Video quay ngày 7/12 cho thấy Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron trò chuyện trong hậu trường nhà hát Folies Bergere ở Paris với Ary Abittan, diễn viên hài người Pháp từng bị cáo buộc hiếp dâm.

Tối hôm trước, những nhà hoạt động nữ quyền đã làm gián đoạn buổi diễn của ông bằng cách hô to: "Abittan, kẻ hiếp dâm!". Bà Brigitte hỏi tâm trạng của Abittan và nam diễn viên trả lời rằng đã rất sợ hãi. Bà Brigitte gọi những người biểu tình là "Sales connes" (lũ đàn bà ngu ngốc), nhấn mạnh rằng nếu họ lại xuất hiện, "chúng ta sẽ tống cổ họ ra ngoài".

Đệ nhất phu nhân Pháp ở Paris ngày 13/11. Ảnh: AFP

Văn phòng Đệ nhất phu nhân Pháp giải thích bà Brigitte đang cố trấn an nam nghệ sĩ, người bày tỏ nỗi sợ vì buổi biểu diễn tối hôm trước bị gián đoạn. Bà Brigitte chỉ muốn thể hiện bà không đồng tình với phương pháp cực đoan mà nhóm biểu tình sử dụng như trường hợp đã xảy ra tối 6/12.

Nhóm vận động nữ quyền Nous Toutes (Tất cả chúng ta) cho biết các nhà hoạt động làm gián đoạn buổi diễn của Abittan để phản đối "văn hóa bao che, dung túng" cho bạo lực tình dục ở Pháp.

Năm 2024, Abittan bị kiện với cáo buộc đã hiếp dâm một phụ nữ vào năm 2021. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng, thẩm phán hồi tháng 1 đã ra phán quyết kết thúc điều tra.

"Chúng tôi lên án những nơi trải thảm đỏ cho những người đàn ông bị cáo buộc hiếp dâm, nơi bình thường hóa bạo lực tình dục và phân biệt giới tính. Đây là sự xúc phạm công khai với nạn nhân", tuyên bố của Nous Toutes có đoạn.

Các chính trị gia cánh tả chỉ trích bà Brigitte đã dùng lời lẽ xúc phạm mang tính phân biệt giới tính. Cựu tổng thống Francois Hollande cho rằng bà đã dùng từ "thô tục".

Lãnh đạo đảng Xanh Marine Tondelier nhận định lời nói của bà Brigitte "vô cùng nghiêm trọng" và đáng lẽ không nên xuất phát từ một đệ nhất phu nhân. Tổng thư ký Liên đoàn Lao động Dân chủ Pháp Marylise Leon cho rằng từ ngữ mà bà Brigitte sử dụng là "không phù hợp và thô thiển".

Một số người nổi tiếng ủng hộ các nhà hoạt động nữ quyền bằng cách đăng bài với hashtag #salesconnes. Trong số này có nữ diễn viên kiêm đạo diễn Judith Godreche, người đi đầu trong phong trào chống quấy rối tình dục #MeToo ở Pháp. Godreche đã kiện hai đạo diễn với cáo buộc tấn công tình dục cô khi nữ diễn viên còn là thiếu niên. "Tôi cũng vậy - tôi cũng là một 'mụ đàn bà ngu ngốc' đây. Và tôi ủng hộ những người khác", cô viết trên mạng xã hội.

Trong khi đó, các chính trị gia cánh hữu như nghị sĩ Jean-Philippe Tanguy bênh vực bà Brigitte, với lý do câu nói của bà diễn ra trong hoàn cảnh riêng tư. "Nếu chúng ta ai cũng bị quay lén trong hậu trường khi trò chuyện với bạn bè, tôi cho rằng sẽ có rất nhiều chuyện để bình luận", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)