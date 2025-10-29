Đệ nhất phu nhân Pháp bị ám ảnh vì những lời đồn về giới tính

Auziere, con gái của Đệ nhất phu nhân Pháp, nói rằng mẹ cô đang bị "lo âu sâu sắc" xoay quanh những tin đồn thất thiệt về giới tính.

"Không có tuần nào mà mẹ tôi không bị quấy rầy", Tiphaine Auziere, 41 tuổi, con gái của Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron, phát biểu tại tòa án ở thủ đô Paris ngày 28/10.

Auziere là con út trong ba người con của bà Brigitte với người chồng đầu Andre-Louis Auziere. Cô xuất hiện trong phiên tòa xét xử 10 người bị cáo buộc quấy rối Đệ nhất phu nhân Pháp trên mạng bằng cách phát tán "bình luận ác ý" về giới tính của bà.

10 bị cáo, gồm 8 nam và hai nữ, độ tuổi 41-60, bị truy tố vì tội "quấy rối trên mạng có yếu tố giới tính", với khung hình phạt tối đa là hai năm tù.

Tổng thống Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte tại Điện Elysee ngày 8/10. Ảnh: Reuters

Auziere nói rằng mẹ mình luôn phải chú ý về cách ăn mặc và ứng xử, vì lo ngại hình ảnh bản thân "bị bóp méo và vũ khí hóa trên mạng". Cô nhấn mạnh rằng những tin đồn đã tác động xấu đến sức khỏe tâm thần của bà Brigitte và dẫn đến tình trạng "lo âu sâu sắc", khẳng định điều này đã được các chuyên gia y tế xác nhận.

Con gái của Đệ nhất cho biết làm chứng tại phiên tòa này là điều rất quan trọng. "Bà từng đọc hết các dòng trạng thái trên mạng xã hội, nhưng giờ đây không muốn đọc nữa", Auziere nói thêm.

Theo con gái Đệ nhất phu nhân Brigitte, những tin đồn thất thiệt còn ảnh hưởng sâu sắc tới các thành viên trong gia đình. "Mẹ rất đau khổ khi các cháu của mình nghe được những thông tin đó và không biết làm thế nào để ngăn chặn", Auziere cho hay.

Bà Brigitte, 72 tuổi, kết hôn với ông Macron, 47 tuổi, từ năm 2007. Sau khi ông Macron trở thành Tổng thống Pháp, mối tình chênh 24 tuổi của họ thu hút sự quan tâm của dư luận. Những tin đồn vô căn cứ rằng bà Brigitte "được xác định giới tính nam khi sinh ra" xuất hiện từ năm 2017, song song với những chỉ trích về khoảng cách tuổi giữa vợ chồng bà.

Ngọc Ánh (Theo CNN, Yahoo News)