Đệ nhất phu nhân Mỹ nỗ lực đập tan kỳ thị vaccine Covid-19

Khi Monique Harouna, 51 tuổi, hôm 6/6 vừa đến trung tâm tiêm chủng tại nhà thờ Baptist Abyssinian ở Harlem, khu dân cư tập trung nhiều người da màu nhất thành phố New York, bà biết ngay sắp có sự kiện diễn ra ở đây. Mật vụ đứng bên ngoài tiến hành kiểm tra an ninh, hàng chục máy quay vây kín lối vào cùng một chiếc xe van của kênh News 7. Tuy nhiên, Harouna vẫn không khỏi ngạc nhiên khi Đệ nhất phu nhân Jill Biden cùng chuyên gia dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ Anthony S. Fauci và Thượng nghị sĩ New York Kirsten Gillibrand bước đến bắt tay bà.

"Xin chào, tôi là Jill", Đệ nhất phu nhân Mỹ nói với Harouna.

"Họ bảo tôi là Michelle Obama sẽ đến", Harouna trả lời một cuộc phỏng vấn sau đó. "Đấy là điều tôi nghe được, vậy là bà ấy không đến à?".

Đệ nhất phu nhân Jill Biden (giữa) tới thăm trung tâm tiêm chủng tại nhà thờ Baptist Abyssinian ở Harlem, thành phố New York, ngày 6/6. Ảnh: Reuters.

Sự xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã là câu trả lời chính xác nhất cho Harouna. "Oh, cũng không sao!", bà nói. "Chà, tôi rất vui vì được gặp Jill Biden. Bà ấy có đôi tay rất mềm".

Lazarus, 12 tuổi, con trai Harouna, vui mừng vì cơ hội gặp Đệ nhất phu nhân Mỹ nhưng cho biết thêm "điều này không có nhiều ý nghĩa". Và cậu bé còn không nhận ra Fauci.

"Ai? Ai vậy?", Lazarus nói sau cuộc gặp. "Cháu không biết ông ấy".

Fauci và Jill tới Harlem như một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm khuyến khích 70% người trưởng thành ở Mỹ đi tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19 trước ngày Quốc khánh 4/7.

Đây là lần thứ hai Đệ nhất phu nhân Jill tới thăm một trung tâm tiêm chủng cùng nhà dịch tễ học Fauci, người được đa phần công chúng Mỹ tin tưởng song trong năm qua đã trở thành "cột thu lôi" hứng không ít chỉ trích liên quan đến những giao thức an toàn giữa đại dịch.

Khi Jill và Fauci rời nhà thờ sau chuyến thăm kéo dài 40 phút, một nhóm khoảng 75 người biểu tình đã tụ tập trên phố West 138th. Họ hô những câu khẩu hiệu như "Sa thải Fauci" hay "Tự do đứng trên nỗi sợ hãi". Họ mang theo các tấm biểu ngữ ghi thông điệp như "Fauci = Tội ác", "Tất cả động vật bị thử nghiệm đều chết. Đừng vội trở thành nạn nhân tiếp theo" hay "Không khẩu trang, không vaccine, không Florua".

Sự xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Jill có thể không tạo ra nhiều khác biệt tại những cộng đồng bài vaccine, ví dụ như Wyoming, nhưng về lý thuyết, tiếng nói của bà sẽ mang đến những tác động nhất định tại các khu vực như Harlem, nơi cử tri ủng hộ chồng bà.

Theo dữ liệu do cơ quan y tế thành phố công bố, tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất tại những cộng đồng da màu, với chỉ 29% người New York da màu và 37% người gốc Tây Ban Nha/Latinh đã tiêm ít nhất một mũi, so với tỷ lệ 45% ở nhóm người New York da trắng. Harlem là cộng đồng dân cư chủ yếu gồm người da màu và Tây Ban Nha. Tỷ lệ tiêm chủng ở đây dao động từ 39 đến 46%, trong khi tỷ lệ trung bình trên toàn Manhattan là 64%.

Biden và Fauci chọn tới thăm Abyssinian, nhà thờ nổi tiếng của người da màu nhằm đề cao tầm quan trọng của các lãnh đạo tín ngưỡng da màu trong nỗ lực khuyến khích tiêm chủng. Theo linh mục Calvin Butts, nhà thờ đến nay đã tiêm vaccine Covid-19 cho 11.000 người.

Jill Biden tới chào hỏi Monique Harouna, người đang chờ con trai đến lượt tiêm vaccine tại trung tâm tiêm chủng nhà thờ Baptist Abyssinian. Ảnh: AFP.

"Người dân trong cộng đồng tin vào nhà thờ này, họ tin những người đến từ nhà thờ", vì thế chính quyền đặt niềm tin vào cộng đồng tín ngưỡng để "kêu gọi mọi người hãy đến và tiêm chủng".

"Chúng ta sẽ chấm dứt đại dịch này", Fauci tuyên bố, thêm rằng "công cụ giúp làm điều đó chính là vaccine, là những gì đang diễn ra tại đây".

Một trong những mục tiêu chính của chính quyền là tuyên truyền rằng tất cả người Mỹ trên 12 tuổi hiện đều đủ điều kiện tiêm vaccine. Trong chuyến thăm nhà thờ, Đệ nhất phu nhân Jill đã đến gặp một cậu bé 14 tuổi chuẩn bị tiêm mũi đầu tiên.

"Cháu 14 tuổi rồi, vậy thì cháu chính xác là người chúng ta đang tìm kiếm", bà nói với cậu bé. "Chúng tôi muốn tất cả những ai từ 12 tuổi trở lên đều được chủng ngừa".

Bà hỏi cậu bé liệu cậu có muốn nắm tay bà không. Cậu bé lắc đầu, cả hội trường cười lớn.

Không chỉ thanh thiếu niên xếp hàng tại nhà thờ Abyssinian để tiêm chủng. Annette Gausney, 92 tuổi, xuất hiện với chiếc khẩu trang lấp lánh màu xanh nước biển và chiếc váy tím nổi bật. Bà biết Đệ nhất phu nhân sẽ tới nhưng đó không phải lý do bà diện bộ trang phục lộng lẫy của mình. "Hôm nay là Chủ nhật. Bà luôn mặc đẹp vào Chủ nhật", Shareif Jones, 24 tuổi, cháu trai của Gausney cho hay.

Jones, cộng tác viên tại tổ chức phi lợi nhuận United Way đang giúp chống lại tâm lý do dự tiêm vaccine tại Mỹ, là người đã thuyết phục bà mình tới điểm tiêm chủng.

"Thật không dễ dàng gì khi thuyết phục một phụ nữ da màu lớn tuổi" rằng chính phủ đang cố gắng vì lợi ích của bà, Jones nói. "Tuy nhiên, tôi hiểu rõ bà sinh ra và lớn lên trong thời kỳ như thế nào".

Gausney cho biết bà muốn chờ xem việc triển khai vaccine diễn ra như thế nào trước khi mạo hiểm. "Tôi đã nghĩ ở tuổi 92, mình không có ý định thử cái gì đó nữa. Nhưng mọi thứ có vẻ diễn ra suôn sẻ nên tôi quyết định đi tiêm", bà chia sẻ.

"Cảm ơn bà vì đã trở thành một tấm gương", Đệ nhất phu nhân Jill nói với Gausney khi tới gặp bà tại lều tiêm chủng.

Gausney cho hay bà nghĩ Jill là người "ngọt ngào", thêm rằng "thật dễ chịu khi gặp những người dễ chịu và Đệ nhất phu nhân chắc chắn là người như thế".

Jill Biden có thể không sở hữu sức hút mạnh mẽ như cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Không phải ai đến trung tâm tiêm chủng ở nhà thờ Abyssinian cũng cần bà nắm tay. Nhưng sự hiện diện của bà thực sự gây ấn tượng với Linda Thompson, quan chức y tế khu vực.

"Năng lượng của bà ấy thật tuyệt vời. Bà ấy rất ấm áp và tỏ ra vô cùng quan tâm trước những gì tôi thảo luận", Thompson nhớ lại. "Bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và đôi mắt xanh của bà ấy như nói rằng 'Xin chào'".

