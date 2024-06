Nhà văn Thái Lan - được mệnh danh "Đệ nhất phong lưu" ở Hong Kong - thuê tám người để massage, nấu ăn, dọn nhà.

Theo trang Health Code, ở tuổi 83, Thái Lan (Chua Lam) vẫn là nhân vật được quan tâm bậc nhất ở Hong Kong. Ông được mệnh danh một trong "Tứ đại tài tử", cùng nhà văn Kim Dung, Hoàng Triêm và Nghê Khuông, do kiến thức uyên thâm và tầm ảnh hưởng sâu rộng lĩnh vực văn hóa. Tiểu thuyết gia Kim Dung từng gọi Thái Lan là "Đệ nhất phong lưu" vì ông am hiểu nhiều lĩnh vực, từ cầm kỳ thư họa đến điện ảnh, văn học, kinh doanh, ẩm thực, tửu sắc.

Thái Lan, tên tuổi lớn lĩnh vực văn hóa Hong Kong. Ảnh: Hkej

Thái Lan hiện sống trong khách sạn, tầm nhìn ra biển. Ông dọn đến đây ở sau khi vợ - bà Trương Quỳnh Văn - qua đời đầu năm 2023. Trong talk show trên Health Code, Thái Lan cho biết ông thuê tám người phục vụ, gồm một trợ lý, một thư ký, một y tá kiêm quản gia, một người chuyên giúp ông vật lý trị liệu, hai người làm việc nhà, một tài xế, một người chuyên massage cho ông mỗi tối.

Mỗi tháng, ít nhất Thái Lan chi 500.000 HKD (1,6 tỷ đồng) cho các vấn đề ăn ở. Nhà sản xuất nói ông từng bị gãy chân, hiện đi lại bất tiện, cần nhiều người phụ giúp. Hơn nữa tuổi cao, ông cần người có kiến thức sơ cứu, y tế bên cạnh.

'Đệ nhất phong lưu' Hong Kong thuê 8 người phục vụ Thái Lan khi làm blogger ẩm thực. Video: Youtube/Chua Lam Colorful World

Thái Lan thi thoảng ghi hình show truyền hình, viết thư pháp. Một bức thư pháp của ông ít nhất bán được 10.000 HKD (32 triệu đồng). Nghệ sĩ nói trước đây làm việc kiếm tiền không phải vì tham, mà vì tất cả việc từng theo đuổi, ông làm đến thành công mới ngừng.

Trong talk show, Thái Lan nhắc đến các mối quan hệ tình ái thời trẻ. Ông chưa từng đếm đã hẹn hò bao nhiêu người nhưng thừa nhận, có giai đoạn, nhà văn yêu bốn cô gái, mỗi người ở một nơi khác nhau, gồm Tokyo, Seoul, Đài Loan và Hong Kong.

Vốn không định kết hôn nhưng bị mẹ hối thúc quá nhiều, Thái Lan cân nhắc lập gia đình. Theo ông, mối quan hệ phức tạp nhất trong cuộc sống là mẹ chồng - nàng dâu. Vì thế, thay vì tự chọn vợ, Thái Lan nói với mẹ: "Con yêu cả bốn người như nhau, mẹ chọn một người, đã chọn rồi là không được cãi nhau với con dâu".

Sau đó, mẹ của Thái Lan chọn Trương Quỳnh Văn - người phụ nữ ở Đài Loan, làm ngành luật. Nhà văn cho biết trước đây có thể ông yêu nhiều, không chung tình với một phụ nữ nhưng khi kết hôn thì khác. Kết hôn nghĩa là hai người thực hiện lời hứa chung thủy với nhau, ông không nuốt lời hứa. Sau khi cưới, Thái Lan chưa từng ngoại tình, vợ yên tâm về ông.

Nghệ sĩ và bà Trương Quỳnh Văn không sinh con, ông không hối hận về quyết định này. "Tôi luôn nghĩ mình chưa đủ trưởng thành, đến bản thân còn chăm sóc không nổi, làm sao chăm sóc được cho con", Thái Lan nói. Ở tuổi ngoài 80, nhà văn không muốn giữ nhiều đồ đạc, của cải, nên dần đem tặng tất cả đồ sưu tầm mấy chục năm qua.

Thái Lan thoải mái với cuộc sống hiện tại: "Tôi thấy rất tự do. Thuê căn hộ to thế này ở, hiện tại là tốt nhất". Ông không lo nghĩ về cái chết, cho rằng đó là điều tự nhiên. Nhà văn cũng đã chuẩn bị xong xuôi về nơi an nghỉ cho mình.

Thái Lan (trái) từng cùng Thành Long sống ở nhiều nơi trên thế giới để làm phim. Ảnh: HK01

Thái Lan sinh ở Singapore, sang Nhật Bản học biên kịch, đạo diễn năm 16 tuổi. Năm 22 tuổi, ông định cư Hong Kong, làm việc ở hãng phim Thiệu Thị Huynh Đệ 20 năm. Thái Lan sản xuất nhiều tác phẩm Thành Long đóng chính như Quán ăn lưu động, Long huynh hổ đệ, Một người tốt.

Ông từng xuất bản hơn 200 cuốn sách về trải nghiệm cuộc đời, ẩm thực, du lịch, tản văn. Thập niên 1990, Thái Lan dẫn loạt chương trình ăn khách và được yêu thích bậc nhất ở Hong Kong.

Nghinh Xuân