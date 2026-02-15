Đệ nhất mèo nước Anh kỷ niệm 15 năm 'thống trị' dinh Thủ tướng

Mèo Larry hôm nay kỷ niệm 15 năm ngày chuyển đến sống tại số 10 phố Downing và đảm nhận chức vụ "Đệ nhất mèo" qua 6 đời thủ tướng.

Larry, chú mèo mướp trắng xám, chuyển tới sống tại số 10 Phố Downing vào ngày 15/2/2011. Larry vốn là mèo hoang từ Trại động vật Battersea, được văn phòng thủ tướng Anh ban đầu nhận nuôi chỉ để bắt chuột trong tòa nhà này.

Nhưng chú mèo hoang ngày nào giờ đây đã trở thành một "chứng nhân lịch sử". Trải qua 6 đời thủ tướng, từ 5 lãnh đạo đảng Bảo thủ là David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak đến Thủ tướng Công đảng đương nhiệm Keir Starmer, Larry vẫn vững vàng ở vị trí "Đệ nhất mèo" tại số 10 Phố Downing.

Đệ nhất mèo Larry trước số 10 phố Downing ở London ngày 13/1. Ảnh: AP

Với chức danh chính là "tổng quản bắt chuột" tại Văn phòng Nội các, Larry có tài khoản mạng xã hội riêng, được cộng đồng người yêu mèo quan tâm thường xuyên và là tâm điểm chú ý của các phóng viên ảnh báo chí, những người luôn túc trực bên ngoài cánh cửa đen nổi tiếng để chờ đợi đưa tin tức chính trị nóng hổi.

Theo trang web của số 10 Phố Downing, nhiệm vụ hàng ngày của Larry là "kiểm tra các biện pháp bảo vệ an ninh" và "thử nghiệm độ thoải mái của đồ nội thất cổ để ngủ trưa". Nhiệm vụ bắt chuột được ghi nhận là đang "trong giai đoạn lập kế hoạch chiến thuật".

Trong những năm qua, Larry thỉnh thoảng lại đánh nhau với Palmerston, chú mèo bắt chuột của Bộ Ngoại giao ở gần đó, xua đuổi một con cáo lảng vảng trên phố để giữ vững vị thế "thống trị" dinh Thủ tướng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tỏ ra thích thú khi mèo Larry xuất hiện trước số 10 Phố Downing hôm 20/1. Ảnh: AP

Sự hiện diện qua năm tháng của Larry tại Phố Downing khiến nhiều người dân Anh coi chú mèo là biểu tượng của sự ổn định giữa biến động chính trị.

"Larry là một minh chứng tuyệt vời cho lý do tại sao mọi con vật đều xứng đáng có cơ hội thứ hai", Lindsey Quinlan, người đứng đầu bộ phận chăm sóc mèo tại Battersea, cho biết. "Từng là một con mèo đi lạc trên đường phố, Larry đã trở thành một trong những con vật được yêu mến nhất quốc gia".

Bất chấp những thay đổi ở cấp cao nhất của chính phủ, Larry vẫn tiếp tục tuần tra trên Phố Downing và là lời nhắc nhở rằng trong thế giới chính trị đầy thay đổi, một số thứ vẫn luôn giữ nguyên giá trị.

Hồng Hạnh (Theo AP)