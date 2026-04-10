Đệ Nhất Đỉnh - xưởng đúc đồng 50 năm tại Nam Định

Đệ Nhất Đỉnh sở hữu hệ thống xưởng rộng 10.000 m2, chuyên chế tác các bộ đỉnh đồng thờ cúng cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng.

Công ty TNHH Đệ Nhất Đỉnh ra đời tại làng nghề đúc đồng truyền thống thuộc Nam Định (hiện là Ninh Bình). Doanh nghiệp kế thừa kỹ thuật chế tác đồng tích lũy qua nhiều thế hệ, với nền tảng 50 năm gắn bó cùng nghề thủ công mỹ nghệ. Trên cơ sở đó, đơn vị phát triển theo hướng chuyên sâu vào dòng sản phẩm đỉnh đồng thờ cúng, phục vụ nhu cầu trong gia đình và các công trình tâm linh.

Xưởng sản xuất của Đệ Nhất Đỉnh có diện tích 10.000 m2. Ảnh: Đệ Nhất Đỉnh

Hiện Đệ Nhất Đỉnh vận hành hệ thống xưởng sản xuất với diện tích hơn 10.000 m2, bao gồm xưởng đúc đồng, chế tác tranh đồng và tượng truyền thần. Đội ngũ gần 100 nghệ nhân và thợ lành nghề tham gia vào các công đoạn sản xuất.

Anh Bùi Thanh Duy, người đại diện và điều hành thương hiệu, chia sẻ các bước như tạo khuôn, kiểm soát nhiệt độ và đúc rót kim loại đòi hỏi kinh nghiệm nhằm hạn chế sai lệch về hình dáng và kết cấu. Sau khi tách khuôn, sản phẩm tiếp tục được gia công, hoàn thiện chi tiết và xử lý bề mặt.

"Công đoạn chạm khắc hoa văn được thực hiện thủ công, tạo độ sắc nét và tính thẩm mỹ. Việc duy trì quy trình này giúp kiểm soát chất lượng và tạo sự khác biệt so với sản xuất công nghiệp", anh nói.

Các sản phẩm đỉnh đồng được chế tác qua nhiều công đoạn, từ thiết kế mẫu, tạo khuôn, nấu luyện kim loại đến đúc rót và hoàn thiện. Ảnh: Đệ Nhất Đỉnh

Theo đại diện đơn vị, nguyên liệu sử dụng chủ yếu là đồng đỏ, đồng catut hoặc đồng hợp kim với tỷ lệ được kiểm soát nhằm đảm bảo độ bền và khả năng giữ màu. Trong quá trình sản xuất, các yếu tố về thành phần kim loại và kỹ thuật nấu luyện được theo dõi nhằm hạn chế oxy hóa.

Bên cạnh đó, Đệ Nhất Đỉnh còn phát triển các dòng sản phẩm đỉnh đồng phục vụ nhiều không gian thờ cúng khác nhau, từ gia đình đến các công trình tâm linh. Các sản phẩm đỉnh đồng thờ gia tiên có kích thước đa dạng, chiều cao từ 40 cm đến hơn 1,2 m, phù hợp với nhiều không gian. Thiết kế mang họa tiết truyền thống như Phụng gia tiên, Phúc Lộc Thọ khang ninh, Rồng - Phượng hoặc Tứ linh.

Đối với nhà thờ họ, đền, chùa, các sản phẩm kích thước lớn được thiết kế theo hướng trang nghiêm, bố cục và hoa văn thể hiện sự uy nghi của nơi thờ tự. Ngoài ra, một số sản phẩm được thiết kế theo yêu cầu, phù hợp với từng không gian sử dụng.

Các sản phẩm của Đệ Nhất Đỉnh. Ảnh: Đệ Nhất Đỉnh

Trong suốt những năm qua, Đệ Nhất Đỉnh đạt nhiều chứng nhận và giải thưởng như: Top 10 thương hiệu Vàng chất lượng quốc tế năm 2023; chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh Nam Định; chứng nhận nghệ nhân quốc gia (Nghệ nhân Đỗ Văn Nam và Đỗ Văn Viết)... Thương hiệu cũng thực hiện hàng trăm công trình thờ cúng và phục vụ hàng nghìn khách hàng trên cả nước.

Doanh nghiệp hiện có hệ thống showroom tại Hà Nội, Ninh Bình (Nam Định cũ) và Hải Phòng, tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp tham khảo và lựa chọn sản phẩm. Việc kết hợp giữa chế tác thủ công và tổ chức sản xuất quy mô lớn đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hải My