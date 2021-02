Đề nghị xử phạt nữ công nhân vì không khai báo y tế

Một nữ công nhân cư trú ở Hải Phòng, dịp Tết vừa qua đi thăm người thân ở Hải Dương song khi quay lại không khai báo y tế.

Ngày 20/2, UBND TP Hải Phòng ra văn bản yêu cầu UBND huyện An Dương xử phạt vi phạm hành chính mức cao nhất với nữ công nhân do đi về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế theo quy định; trường hợp kết quả xét nghiệm chị này dương tính nCoV, UBND huyện chuyển hồ sơ cho công an thành phố xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm dịch trên địa bàn Hải Dương, đêm 15/2. Ảnh: Giang Huy

Chị này là công nhân tại Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng. Sáng mùng Một Tết (tức 12/2 dương lịch), chị cùng chồng và 2 con từ nhà ở xã Lê Thiện, huyện An Dương (Hải Phòng) sang nhà bố mẹ ở huyện Kim Thành (Hải Dương) chúc Tết bằng xe ôtô cá nhân và trở về trong ngày, nhưng không khai báo y tế.

Ngày 17 và 18/2, chị đến công ty làm việc bình thường, sau đó báo công ty nghỉ làm vào ngày hôm sau. Ngày 19/2, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nắm được thông tin, ra văn bản báo cáo UBND thành phố và Sở Y tế.

Nhà chức trách xác minh gia đình nữ công nhân về quê không tiếp xúc với nhiều người, nơi đến ở Hải Dương chưa ghi nhận ca nhiễm nCoV nên được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Tối nay 20/2, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường cho biết, kết quả xét nghiệm lần một nữ công nhân và gia đình âm tính với nCoV.

