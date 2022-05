Đề nghị xem xét kỷ luật Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng, bị đề nghị xem xét kỷ luật do vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.

Chiều 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 diễn ra ngày 16-17/5.

Xem xét báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Bình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, do đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ông Trung bị xác định vi phạm những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

Ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Trường

Ông Lê Minh Trung đã có gia đình. Tuy nhiên, ngày 26/4, một phụ nữ đang công tác tại một trường THPT ở Đà Nẵng đăng ảnh Facebook chụp cùng ông Trung và cho biết đã có con riêng với ông. Thường trực Thành ủy Đà Nẵng sau đó chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ.

Ông Lê Minh Trung, 46 tuổi, quê Đan Phượng, TP Hà Nội, là thạc sĩ Quản lý công. Ông từng làm Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Thanh Khê. Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng tháng 7/2018, ông Trung được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Đinh Quý Nhân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình, do đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương.

Ông Nhân bị xác định vi phạm quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tuyển dụng cán bộ, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Thanh tra Tỉnh và các cá nhân liên quan trong việc ban hành kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý đối với các vi phạm nêu trên.

Xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách trung tướng Nguyễn Thế Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an, do đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng và thanh lý một số hợp đồng kinh tế.

Sơn Hà